Влюбленные в небо: как прошел главный весенний авиафестиваль в Балашихе

Опубликованы яркие кадры с авиафестиваля "НЕБО: теория и практика" в Балашихе
Фестиваль, посвященный всему, что можно поднять в небо, собрал на аэродроме "Черное" более 25 тысяч зрителей. Главным событием стало традиционное авиашоу с участием мировых чемпионов и лучших пилотажных групп малой авиации России.
Фестиваль, посвященный всему, что можно поднять в небо, собрал на аэродроме "Черное" более 25 тысяч зрителей. Главным событием стало традиционное авиашоу с участием мировых чемпионов и лучших пилотажных групп малой авиации России.
Чего стоил только дуэт семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете Светланы Капаниной и ее супруга, тоже летчика и чемпиона Романа Фаля! От фигуры, когда один самолет летел, а второй быстро вращался вокруг него, сердце замирало. Российскому зрителю такую программу спортсмены презентовали в первый раз.
Чего стоил только дуэт семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете Светланы Капаниной и ее супруга, тоже летчика и чемпиона Романа Фаля! От фигуры, когда один самолет летел, а второй быстро вращался вокруг него, сердце замирало. Российскому зрителю такую программу спортсмены презентовали в первый раз.
Кстати, многое на этом фестивале было впервые. Первые в мире авиационные гонки среди женщин на Як-42, первая Лётная школа, где ведущие учебные центры провели открытые уроки для будущих "влюбленных в небо".
Кстати, многое на этом фестивале было впервые. Первые в мире авиационные гонки среди женщин на Як-42, первая Лётная школа, где ведущие учебные центры провели открытые уроки для будущих "влюбленных в небо".
Запомнились зрителям и зрелищные гонки на дронах, выступления парашютистов, чемпионат по вертолетному спорту, встречи со специалистами космической индустрии. Многие решили проверить свою "пригодность" к выполнению пилотажных фигур в установленном на площадке тренажере — гироскопе.
Запомнились зрителям и зрелищные гонки на дронах, выступления парашютистов, чемпионат по вертолетному спорту, встречи со специалистами космической индустрии. Многие решили проверить свою "пригодность" к выполнению пилотажных фигур в установленном на площадке тренажере — гироскопе.
Для самых маленьких гостей подготовили отдельную программу: творческие мастер-классы, сцену и даже детский мини-аэродром.
Для самых маленьких гостей подготовили отдельную программу: творческие мастер-классы, сцену и даже детский мини-аэродром.
По словам организаторов, всего за два дня в небо было поднято более 30 самолетов и вертолетов, свои выступления зрителям показали 20 чемпионов России и мира, а дети собрали более пяти тысяч самолетиков и ракет своими руками.
Завершился фестиваль романтично: полетами на воздушных шарах прямо на закате.
По словам организаторов, всего за два дня в небо было поднято более 30 самолетов и вертолетов, свои выступления зрителям показали 20 чемпионов России и мира, а дети собрали более пяти тысяч самолетиков и ракет своими руками.
Завершился фестиваль романтично: полетами на воздушных шарах прямо на закате.