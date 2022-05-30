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Влюбленные в небо: как прошел главный весенний авиафестиваль в Балашихе - РИА Новости, 30.05.2022
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Туризм
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Влюбленные в небо: как прошел главный весенний авиафестиваль в Балашихе
Влюбленные в небо: как прошел главный весенний авиафестиваль в Балашихе - РИА Новости, 30.05.2022
Влюбленные в небо: как прошел главный весенний авиафестиваль в Балашихе
Головокружительные авиашоу, дрон-рейсинг, соревнования на вертолетах и парашютах — в минувшие выходные рев двигателей и бурных аплодисментов ни на минуту не... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:51
2022-05-30T18:52
фото
туризм
туризм
дети
московская область (подмосковье)
балашиха
самолеты
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Головокружительные авиашоу, дрон-рейсинг, соревнования на вертолетах и парашютах — в минувшие выходные рев двигателей и бурных аплодисментов ни на минуту не затихал в подмосковной Балашихе. О том, как прошел пятый фестиваль "НЕБО: теория и практика", — в фотоленте РИА Новости.
московская область (подмосковье)
балашиха
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18:51 30.05.2022 (обновлено: 18:52 30.05.2022)
 
Влюбленные в небо: как прошел главный весенний авиафестиваль в Балашихе

Опубликованы яркие кадры с авиафестиваля "НЕБО: теория и практика" в Балашихе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Головокружительные авиашоу, дрон-рейсинг, соревнования на вертолетах и парашютах — в минувшие выходные рев двигателей и бурных аплодисментов ни на минуту не затихал в подмосковной Балашихе. О том, как прошел пятый фестиваль "НЕБО: теория и практика", — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Фестиваль, посвященный всему, что можно поднять в небо, собрал на аэродроме "Черное" более 25 тысяч зрителей. Главным событием стало традиционное авиашоу с участием мировых чемпионов и лучших пилотажных групп малой авиации России.

Участник авиационной гонки за кубок МАРЗ на авиационном фестивале Небо: теория и практика на аэродроме Черное Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ в Московской области
1 из 6

Фестиваль, посвященный всему, что можно поднять в небо, собрал на аэродроме "Черное" более 25 тысяч зрителей. Главным событием стало традиционное авиашоу с участием мировых чемпионов и лучших пилотажных групп малой авиации России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Чего стоил только дуэт семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете Светланы Капаниной и ее супруга, тоже летчика и чемпиона Романа Фаля! От фигуры, когда один самолет летел, а второй быстро вращался вокруг него, сердце замирало. Российскому зрителю такую программу спортсмены презентовали в первый раз.

Семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете Светлана Катарина на авиационном фестивале Небо: теория и практика на аэродроме Черное Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ в Московской области
2 из 6

Чего стоил только дуэт семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете Светланы Капаниной и ее супруга, тоже летчика и чемпиона Романа Фаля! От фигуры, когда один самолет летел, а второй быстро вращался вокруг него, сердце замирало. Российскому зрителю такую программу спортсмены презентовали в первый раз.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Кстати, многое на этом фестивале было впервые. Первые в мире авиационные гонки среди женщин на Як-42, первая Лётная школа, где ведущие учебные центры провели открытые уроки для будущих "влюбленных в небо".

Пилотаж реактивных моделей RusJet на авиационном фестивале Небо: теория и практика на аэродроме Черное Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ в Московской области
3 из 6

Кстати, многое на этом фестивале было впервые. Первые в мире авиационные гонки среди женщин на Як-42, первая Лётная школа, где ведущие учебные центры провели открытые уроки для будущих "влюбленных в небо".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Запомнились зрителям и зрелищные гонки на дронах, выступления парашютистов, чемпионат по вертолетному спорту, встречи со специалистами космической индустрии. Многие решили проверить свою "пригодность" к выполнению пилотажных фигур в установленном на площадке тренажере — гироскопе.

На авиационном фестивале Небо: теория и практика на аэродроме Черное Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ в Московской области
4 из 6

Запомнились зрителям и зрелищные гонки на дронах, выступления парашютистов, чемпионат по вертолетному спорту, встречи со специалистами космической индустрии. Многие решили проверить свою "пригодность" к выполнению пилотажных фигур в установленном на площадке тренажере — гироскопе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Для самых маленьких гостей подготовили отдельную программу: творческие мастер-классы, сцену и даже детский мини-аэродром.

Участник авиационной гонки за кубок МАРЗ на авиационном фестивале Небо: теория и практика на аэродроме Черное Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ в Московской области
5 из 6

Для самых маленьких гостей подготовили отдельную программу: творческие мастер-классы, сцену и даже детский мини-аэродром.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

По словам организаторов, всего за два дня в небо было поднято более 30 самолетов и вертолетов, свои выступления зрителям показали 20 чемпионов России и мира, а дети собрали более пяти тысяч самолетиков и ракет своими руками.

Завершился фестиваль романтично: полетами на воздушных шарах прямо на закате.

На авиационном фестивале Небо: теория и практика на аэродроме Черное Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ в Московской области
6 из 6

По словам организаторов, всего за два дня в небо было поднято более 30 самолетов и вертолетов, свои выступления зрителям показали 20 чемпионов России и мира, а дети собрали более пяти тысяч самолетиков и ракет своими руками.

Завершился фестиваль романтично: полетами на воздушных шарах прямо на закате.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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