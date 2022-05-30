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Влюбленные в небо: как прошел главный весенний авиафестиваль в Балашихе

Влюбленные в небо: как прошел главный весенний авиафестиваль в Балашихе - РИА Новости, 30.05.2022

Влюбленные в небо: как прошел главный весенний авиафестиваль в Балашихе

Головокружительные авиашоу, дрон-рейсинг, соревнования на вертолетах и парашютах — в минувшие выходные рев двигателей и бурных аплодисментов ни на минуту не... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:51

2022-05-30T18:51

2022-05-30T18:52

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Головокружительные авиашоу, дрон-рейсинг, соревнования на вертолетах и парашютах — в минувшие выходные рев двигателей и бурных аплодисментов ни на минуту не затихал в подмосковной Балашихе. О том, как прошел пятый фестиваль "НЕБО: теория и практика", — в фотоленте РИА Новости.

московская область (подмосковье)

балашиха

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