В Нижегородской области арестовали женщину, устроившую "пьяное" ДТП
Сбившая в Нижегородской области двух девочек пьяная водитель кроссовера арестована
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Женщина, устроившая "пьяное" ДТП в Нижегородской области, в результате которого одна девушка-подросток погибла, вторая получила травмы, заключена под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Около 23.40 28 мая находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и ранее лишенная прав женщина-водитель автомобиля Vortex Tingo выехала на встречную полосу в поселке Уста Уренского района и совершила наезд на пешеходов - девушек 15 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия. Очевидец произошедшего, женщина 1986 года рождения, попыталась оказать помощь пострадавшим на проезжей части дороги. В этот момент 13-летний водитель мопеда совершил наезд на женщину, оказывавшую помощь пострадавшей девушке, после чего также скрылся с места происшествия.
В результате произошедшего девушка-пешеход 2006 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Пострадавшая 2007 года рождения и 36-летняя женщина, оказывавшая помощь, доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).
"Тридцатого мая судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении 34-летней женщины, подозреваемой в совершении указанного преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Кроме того, следователи СК работают с 13-летним подростком, управлявшим мопедом. Мопед изъят.