https://ria.ru/20220530/arest-1791883720.html

В Нижегородской области арестовали женщину, устроившую "пьяное" ДТП

В Нижегородской области арестовали женщину, устроившую "пьяное" ДТП - РИА Новости, 30.05.2022

В Нижегородской области арестовали женщину, устроившую "пьяное" ДТП

Женщина, устроившая "пьяное" ДТП в Нижегородской области, в результате которого одна девушка-подросток погибла, вторая получила травмы, заключена под стражу,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:30

2022-05-30T21:30

2022-05-30T21:30

происшествия

россия

уренский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Женщина, устроившая "пьяное" ДТП в Нижегородской области, в результате которого одна девушка-подросток погибла, вторая получила травмы, заключена под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Около 23.40 28 мая находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и ранее лишенная прав женщина-водитель автомобиля Vortex Tingo выехала на встречную полосу в поселке Уста Уренского района и совершила наезд на пешеходов - девушек 15 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия. Очевидец произошедшего, женщина 1986 года рождения, попыталась оказать помощь пострадавшим на проезжей части дороги. В этот момент 13-летний водитель мопеда совершил наезд на женщину, оказывавшую помощь пострадавшей девушке, после чего также скрылся с места происшествия.В результате произошедшего девушка-пешеход 2006 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Пострадавшая 2007 года рождения и 36-летняя женщина, оказывавшая помощь, доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)."Тридцатого мая судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении 34-летней женщины, подозреваемой в совершении указанного преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, следователи СК работают с 13-летним подростком, управлявшим мопедом. Мопед изъят.

https://ria.ru/20220506/dtp-1787223676.html

https://ria.ru/20220403/dtp-1781513831.html

россия

уренский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, уренский район, следственный комитет россии (ск рф)