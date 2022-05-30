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В Нижегородской области арестовали женщину, устроившую "пьяное" ДТП - РИА Новости, 30.05.2022
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В Нижегородской области арестовали женщину, устроившую "пьяное" ДТП
В Нижегородской области арестовали женщину, устроившую "пьяное" ДТП - РИА Новости, 30.05.2022
В Нижегородской области арестовали женщину, устроившую "пьяное" ДТП
Женщина, устроившая "пьяное" ДТП в Нижегородской области, в результате которого одна девушка-подросток погибла, вторая получила травмы, заключена под стражу,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:30
2022-05-30T21:30
происшествия
россия
уренский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Женщина, устроившая "пьяное" ДТП в Нижегородской области, в результате которого одна девушка-подросток погибла, вторая получила травмы, заключена под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Около 23.40 28 мая находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и ранее лишенная прав женщина-водитель автомобиля Vortex Tingo выехала на встречную полосу в поселке Уста Уренского района и совершила наезд на пешеходов - девушек 15 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия. Очевидец произошедшего, женщина 1986 года рождения, попыталась оказать помощь пострадавшим на проезжей части дороги. В этот момент 13-летний водитель мопеда совершил наезд на женщину, оказывавшую помощь пострадавшей девушке, после чего также скрылся с места происшествия.В результате произошедшего девушка-пешеход 2006 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Пострадавшая 2007 года рождения и 36-летняя женщина, оказывавшая помощь, доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)."Тридцатого мая судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении 34-летней женщины, подозреваемой в совершении указанного преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, следователи СК работают с 13-летним подростком, управлявшим мопедом. Мопед изъят.
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россия
уренский район
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происшествия, россия, уренский район, следственный комитет россии (ск рф)
21:30 30.05.2022
 
В Нижегородской области арестовали женщину, устроившую "пьяное" ДТП

Сбившая в Нижегородской области двух девочек пьяная водитель кроссовера арестована

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Женщина, устроившая "пьяное" ДТП в Нижегородской области, в результате которого одна девушка-подросток погибла, вторая получила травмы, заключена под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Около 23.40 28 мая находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и ранее лишенная прав женщина-водитель автомобиля Vortex Tingo выехала на встречную полосу в поселке Уста Уренского района и совершила наезд на пешеходов - девушек 15 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия. Очевидец произошедшего, женщина 1986 года рождения, попыталась оказать помощь пострадавшим на проезжей части дороги. В этот момент 13-летний водитель мопеда совершил наезд на женщину, оказывавшую помощь пострадавшей девушке, после чего также скрылся с места происшествия.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:15
Пьяный нижегородец на иномарке выехал на паперть церкви
В результате произошедшего девушка-пешеход 2006 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Пострадавшая 2007 года рождения и 36-летняя женщина, оказывавшая помощь, доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).
"Тридцатого мая судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении 34-летней женщины, подозреваемой в совершении указанного преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Кроме того, следователи СК работают с 13-летним подростком, управлявшим мопедом. Мопед изъят.
Работа сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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В Москве пьяный водитель съехал на машине каршеринга в подземный переход
 
ПроисшествияРоссияУренский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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