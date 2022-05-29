https://ria.ru/20220529/vsu-1791624538.html
ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение
ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение - РИА Новости, 30.05.2022
ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение
ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-29T23:27
2022-05-29T23:27
2022-05-30T01:09
в мире
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.В итоге украинская армия оставила не менее 70 своих солдат убитыми на поле. Предположительно, в результате только первой попытки она потеряла около 200 человек и 20 единиц техники, сообщил Стремоусов."Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой. Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями", — подчеркнул замглавы администрации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение ДонбассаВ ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220529/lnr-1791610689.html
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , украина
23:27 29.05.2022 (обновлено: 01:09 30.05.2022)
ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение
ВСУ предприняли две попытки прорыва обороны в Херсонской области, но потерпели поражение
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области", — сказал он.
В итоге украинская армия оставила не менее 70 своих солдат убитыми на поле. Предположительно, в результате только первой попытки она потеряла около 200 человек и 20 единиц техники, сообщил Стремоусов.
"Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой. Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями", — подчеркнул замглавы администрации.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.