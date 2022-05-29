https://ria.ru/20220529/vsu-1791624538.html

ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение

ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение - РИА Новости, 30.05.2022

ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение

ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-29T23:27

2022-05-29T23:27

2022-05-30T01:09

в мире

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.В итоге украинская армия оставила не менее 70 своих солдат убитыми на поле. Предположительно, в результате только первой попытки она потеряла около 200 человек и 20 единиц техники, сообщил Стремоусов."Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой. Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями", — подчеркнул замглавы администрации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение ДонбассаВ ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220529/lnr-1791610689.html

херсонская область

украина

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в мире, херсонская область , украина