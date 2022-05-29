https://ria.ru/20220529/ukraina-1791523766.html

Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге

Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 29.05.2022

Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге

Российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал украинской армии в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:50

2022-05-29T11:50

2022-05-29T18:23

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал украинской армии в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области", — сказал генерал.Всего за сутки высокоточными ракетами ВКС поразили:Помимо этого, российская авиация за сутки поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники.Конашенков также рассказал о действиях ракетных войск. За сутки они поразили:Подразделениям ПВО удалось сбить украинский Су-25 у Новогригоровки в Днепропетровской области. Помимо этого, они уничтожили четыре БПЛА, а у Малой Камышевахи в Харьковской области перехватили реактивный снаряд РСЗО "Смерч".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/malka-1791497485.html

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в мире, безопасность, россия, украина