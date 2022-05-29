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Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге
Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 29.05.2022
Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге
Российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал украинской армии в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:50
2022-05-29T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал украинской армии в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области", — сказал генерал.Всего за сутки высокоточными ракетами ВКС поразили:Помимо этого, российская авиация за сутки поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники.Конашенков также рассказал о действиях ракетных войск. За сутки они поразили:Подразделениям ПВО удалось сбить украинский Су-25 у Новогригоровки в Днепропетровской области. Помимо этого, они уничтожили четыре БПЛА, а у Малой Камышевахи в Харьковской области перехватили реактивный снаряд РСЗО "Смерч".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, безопасность, россия, украина
11:50 29.05.2022 (обновлено: 18:23 29.05.2022)
 
Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге

Минобороны: российская авиация уничтожила крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге

© РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России вылетает на задание с аэродрома
Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России вылетает на задание с аэродрома - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал украинской армии в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области", — сказал генерал.
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Всего за сутки высокоточными ракетами ВКС поразили:
  • три пункта управления;
  • 25 районов сосредоточения украинских войск;
  • две артиллерийские батареи;
  • комплекс ПВО "Оса-АКМ" у Николаевки в ДНР;
  • радар обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки в Харьковской области;
  • пять складов боеприпасов.
Помимо этого, российская авиация за сутки поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных, уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники.
Конашенков также рассказал о действиях ракетных войск. За сутки они поразили:
  • 62 пункта управления ВСУ;
  • 596 районов сосредоточения живой силы и техники противника;
  • 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских войск и нацбатальонов.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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