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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника - РИА Новости, 29.05.2022

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбили в воздухе один самолет Су-25 ВВС Украины, РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:50

2022-05-29T11:50

2022-05-29T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

харьковская область

су-25

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбили в воздухе один самолет Су-25 ВВС Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье."В районах населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка Донецкой Народной Республики уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата", - добавил он.Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, харьковская область, су-25, вооруженные силы украины