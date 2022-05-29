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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791523665.html
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника - РИА Новости, 29.05.2022
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбили в воздухе один самолет Су-25 ВВС Украины, РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:50
2022-05-29T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
харьковская область
су-25
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбили в воздухе один самолет Су-25 ВВС Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье."В районах населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка Донецкой Народной Республики уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата", - добавил он.Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч".
украина
днепропетровская область
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, харьковская область, су-25, вооруженные силы украины
11:50 29.05.2022 (обновлено: 13:26 29.05.2022)
 
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника

Конашенков: российские средства ПВО сбили в воздухе украинский Су-25 и четыре беспилотника

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбили в воздухе один самолет Су-25 ВВС Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
"В районах населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка Донецкой Народной Республики уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата", - добавил он.
Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч".
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28 мая, 13:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьХарьковская областьСу-25Вооруженные силы Украины
 
 
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