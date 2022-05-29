https://ria.ru/20220529/ukraina-1791523665.html
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника - РИА Новости, 29.05.2022
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбили в воздухе один самолет Су-25 ВВС Украины, РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:50
2022-05-29T11:50
2022-05-29T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
харьковская область
су-25
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778320669_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cc54fdd59ce5b6667f51491c065478a.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбили в воздухе один самолет Су-25 ВВС Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье."В районах населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка Донецкой Народной Республики уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата", - добавил он.Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч".
украина
днепропетровская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778320669_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_92257803371d95a057d7e8c265b81159.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, харьковская область, су-25, вооруженные силы украины
11:50 29.05.2022 (обновлено: 13:26 29.05.2022)
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и четыре беспилотника
Конашенков: российские средства ПВО сбили в воздухе украинский Су-25 и четыре беспилотника