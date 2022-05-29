Рейтинг@Mail.ru
Во Франции высмеяли Макрона и Шольца после их просьб к Путину - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791521421.html
Во Франции высмеяли Макрона и Шольца после их просьб к Путину
Во Франции высмеяли Макрона и Шольца после их просьб к Путину - РИА Новости, 29.05.2022
Во Франции высмеяли Макрона и Шольца после их просьб к Путину
Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца относительно... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:34
2022-05-29T16:45
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
владимир путин
украина
германия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_a08b688ea032444ed995242a4194f200.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца относительно Украины. Поводом для возмущения стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тысячи бойцов, которые сдались в плен на заводе "Азовсталь", помочь в экспорте зерна и объявить перемирие. "Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии", — поделился мнением один из читателей."Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо", — написал один из комментаторов. "Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры", — отметил другой. "Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!" — поделился мнением еще один читатель.Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791510235.html
https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html
https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html
украина
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c24d4f3f5c55506f0654e1cb827a92f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, украина, германия, франция
11:34 29.05.2022 (обновлено: 16:45 29.05.2022)
 
Во Франции высмеяли Макрона и Шольца после их просьб к Путину

Читатели Le Figaro высмеяли нереалистичные просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца относительно Украины.

Поводом для возмущения стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тысячи бойцов, которые сдались в плен на заводе "Азовсталь", помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 10:03
Немцы возмутились желанием Зеленского продолжать конфликт
"Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии", — поделился мнением один из читателей.

"Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо", — написал один из комментаторов.

"Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры", — отметил другой.

"Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!" — поделился мнением еще один читатель.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 02:19Специальная военная операция на Украине
Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине
Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Польские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 04:28Специальная военная операция на Украине
Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине
 
В миреЭммануэль МакронОлаф ШольцВладимир ПутинУкраинаГерманияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала