11:34 29.05.2022 (обновлено: 16:45 29.05.2022)
Во Франции высмеяли Макрона и Шольца после их просьб к Путину
Читатели Le Figaro высмеяли нереалистичные просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца относительно Украины.
Поводом для возмущения стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тысячи бойцов, которые сдались в плен на заводе "Азовсталь", помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.
Поводом для возмущения стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тысячи бойцов, которые сдались в плен на заводе "Азовсталь", помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.
"Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии", — поделился мнением один из читателей.
"Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо", — написал один из комментаторов.
"Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры", — отметил другой.
"Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!" — поделился мнением еще один читатель.
"Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо", — написал один из комментаторов.
"Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры", — отметил другой.
"Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!" — поделился мнением еще один читатель.
Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.