https://ria.ru/20220529/ukraina-1791521421.html

Во Франции высмеяли Макрона и Шольца после их просьб к Путину

Во Франции высмеяли Макрона и Шольца после их просьб к Путину - РИА Новости, 29.05.2022

Во Франции высмеяли Макрона и Шольца после их просьб к Путину

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца относительно... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:34

2022-05-29T11:34

2022-05-29T16:45

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

владимир путин

украина

германия

франция

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца относительно Украины. Поводом для возмущения стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тысячи бойцов, которые сдались в плен на заводе "Азовсталь", помочь в экспорте зерна и объявить перемирие. "Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии", — поделился мнением один из читателей."Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо", — написал один из комментаторов. "Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры", — отметил другой. "Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!" — поделился мнением еще один читатель.Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791510235.html

https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html

https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, украина, германия, франция