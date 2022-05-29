Рейтинг@Mail.ru
В Северодонецке нет света, газа, воды и связи, сообщила местная жительница - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/severodonetsk-1791624070.html
В Северодонецке нет света, газа, воды и связи, сообщила местная жительница
В Северодонецке нет света, газа, воды и связи, сообщила местная жительница - РИА Новости, 29.05.2022
В Северодонецке нет света, газа, воды и связи, сообщила местная жительница
В Северодонецке, за который идут бои в Донбассе, нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи, рассказала РИА Новости жительница города Марина. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:20
2022-05-29T23:20
в мире
жкх
иван филипоненко
владимир путин
северодонецк
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. В Северодонецке, за который идут бои в Донбассе, нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи, рассказала РИА Новости жительница города Марина.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилых застройках Северодонецка и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли."В городе стреляют, бомбят, мы в подвалах живем. Нет света, газа, воды, нет ничего, связи тоже нет ", - рассказала РИА Новости жительница города Марина.По ее сведениям, в городе остаются порядка 10-12 тысяч мирных жителей из более чем 100 тысяч до начала активных боев в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
северодонецк
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, иван филипоненко, владимир путин, северодонецк, донбасс, россия
23:20 29.05.2022
 
В Северодонецке нет света, газа, воды и связи, сообщила местная жительница

В Северодонецке нет света, газа, воды и связи, сообщила местная жительница

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. В Северодонецке, за который идут бои в Донбассе, нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи, рассказала РИА Новости жительница города Марина.
Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилых застройках Северодонецка и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли.
Женщина на митинге в Тулузе, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 08:00
…И украинизация всей Европы!
"В городе стреляют, бомбят, мы в подвалах живем. Нет света, газа, воды, нет ничего, связи тоже нет ", - рассказала РИА Новости жительница города Марина.
По ее сведениям, в городе остаются порядка 10-12 тысяч мирных жителей из более чем 100 тысяч до начала активных боев в Донбассе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Запад культивирует ненависть всех ко всем
 
В миреЖКХИван ФилипоненкоВладимир ПутинСеверодонецкДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала