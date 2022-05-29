https://ria.ru/20220529/severodonetsk-1791624070.html

В Северодонецке нет света, газа, воды и связи, сообщила местная жительница

В Северодонецке нет света, газа, воды и связи, сообщила местная жительница - РИА Новости, 29.05.2022

В Северодонецке нет света, газа, воды и связи, сообщила местная жительница

В Северодонецке, за который идут бои в Донбассе, нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи, рассказала РИА Новости жительница города Марина. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T23:20

2022-05-29T23:20

2022-05-29T23:20

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иван филипоненко

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северодонецк

донбасс

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. В Северодонецке, за который идут бои в Донбассе, нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи, рассказала РИА Новости жительница города Марина.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилых застройках Северодонецка и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли."В городе стреляют, бомбят, мы в подвалах живем. Нет света, газа, воды, нет ничего, связи тоже нет ", - рассказала РИА Новости жительница города Марина.По ее сведениям, в городе остаются порядка 10-12 тысяч мирных жителей из более чем 100 тысяч до начала активных боев в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

северодонецк

донбасс

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в мире, жкх, иван филипоненко, владимир путин, северодонецк, донбасс, россия