https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791597894.html

Источник: переговоры стран ЕС по нефтяному эмбарго идут сложно

Источник: переговоры стран ЕС по нефтяному эмбарго идут сложно - РИА Новости, 29.05.2022

Источник: переговоры стран ЕС по нефтяному эмбарго идут сложно

Переговоры стран Евросоюза по новым санкциям против России, включая нефтяное эмбарго, идут сложно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:02

2022-05-29T20:02

2022-05-29T23:42

цены на нефть

евросоюз

санкции

россия

урсула фон дер ляйен

владимир путин

дмитрий биричевский

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Переговоры стран Евросоюза по новым санкциям против России, включая нефтяное эмбарго, идут сложно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Отмечается, что у сторон по-прежнему осталось много технических вопросов. Как пишет Reurets, к настоящему моменту договориться по новому пакету санкций не удалось.По данным высокопоставленного европейского источника, ЕС пока продолжает рассматривать очередные ограничительные меры против России единым пакетом.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие, опасаясь за состояние своей экономики.Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить спрос на российский газ в 2022 году на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Москва не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, также отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, то "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80 процентов энергоресурсов, отметил он. В Москве не раз заявляли, что никогда не использовали энергоресурсы в качестве оружия.

https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791596985.html

https://ria.ru/20220528/trebovanie-1791447211.html

россия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, евросоюз, санкции, россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, дмитрий биричевский, брюссель, украина, еврокомиссия