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"Все за рубли": Клишас высказался об оплате поставок зерна и удобрений - РИА Новости, 29.05.2022
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"Все за рубли": Клишас высказался об оплате поставок зерна и удобрений
"Все за рубли": Клишас высказался об оплате поставок зерна и удобрений - РИА Новости, 29.05.2022
"Все за рубли": Клишас высказался об оплате поставок зерна и удобрений
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас высказался в своем Telegram-канале за оплату в рублях поставок зерна и удобрений. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T03:48
2022-05-29T07:31
экономика
дмитрий патрушев
владимир путин
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
андрей клишас
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас высказался в своем Telegram-канале за оплату в рублях поставок зерна и удобрений.Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме заявил, что Минсельхоз намерен обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки на тендерах в рублях, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки."(Переход на оплату в рублях. — Прим. ред.) поставок зерна, удобрений — все за рубли", — написал сенатор.Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров, поскольку ограничения, которые недружественные государства ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок и создали препятствия для проведения расчетов.
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экономика, дмитрий патрушев, владимир путин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), андрей клишас
03:48 29.05.2022 (обновлено: 07:31 29.05.2022)
 
"Все за рубли": Клишас высказался об оплате поставок зерна и удобрений

Сенатор Клишас высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас высказался в своем Telegram-канале за оплату в рублях поставок зерна и удобрений.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме заявил, что Минсельхоз намерен обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки на тендерах в рублях, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.
"(Переход на оплату в рублях. — Прим. ред.) поставок зерна, удобрений — все за рубли", — написал сенатор.
Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров, поскольку ограничения, которые недружественные государства ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок и создали препятствия для проведения расчетов.
Пшеничное поле - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 14:27
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 121,2 доллара за тонну
 
ЭкономикаДмитрий ПатрушевВладимир ПутинРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Андрей Клишас
 
 
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