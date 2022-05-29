https://ria.ru/20220529/rubl-1791483002.html

Дан неожиданный прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года

Дан неожиданный прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года - РИА Новости, 29.05.2022

Дан неожиданный прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года

Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T01:15

2022-05-29T01:15

2022-05-29T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

олег сыроваткин

открытие инвестиции

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Эксперт напомнил, что сейчас довольно сильный курс рубля поддерживают обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки, а также ограничение импорта.Однако сейчас власти уже проводят политику по постепенному смягчению валютного контроля. Это, вкупе с ростом импорта из-за постепенного перестраивания цепочек поставок, должно спровоцировать ослабление рубля, отметил собеседник агентства."Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть "справедливый" курс доллара к рублю выше 80", — предположил Сыроваткин

https://ria.ru/20220528/rubl-1791400181.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, олег сыроваткин, открытие инвестиции, рубль