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Дан неожиданный прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года - РИА Новости, 29.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220529/rubl-1791483002.html
Дан неожиданный прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года
Дан неожиданный прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года - РИА Новости, 29.05.2022
Дан неожиданный прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года
Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T01:15
2022-05-29T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
олег сыроваткин
открытие инвестиции
рубль
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Эксперт напомнил, что сейчас довольно сильный курс рубля поддерживают обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки, а также ограничение импорта.Однако сейчас власти уже проводят политику по постепенному смягчению валютного контроля. Это, вкупе с ростом импорта из-за постепенного перестраивания цепочек поставок, должно спровоцировать ослабление рубля, отметил собеседник агентства."Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть "справедливый" курс доллара к рублю выше 80", — предположил Сыроваткин
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экономика, россия, олег сыроваткин, открытие инвестиции, рубль
01:15 29.05.2022
 
Дан неожиданный прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года

Аналитик Сыроваткин: во втором полугодии 2022 года курс доллара может превысить 80 рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
Эксперт напомнил, что сейчас довольно сильный курс рубля поддерживают обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки, а также ограничение импорта.
Однако сейчас власти уже проводят политику по постепенному смягчению валютного контроля. Это, вкупе с ростом импорта из-за постепенного перестраивания цепочек поставок, должно спровоцировать ослабление рубля, отметил собеседник агентства.
"Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть "справедливый" курс доллара к рублю выше 80", — предположил Сыроваткин
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 12:46
Экономисты назвали равновесный курс рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияОлег СыроваткинОткрытие ИнвестицииРубль
 
 
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