https://ria.ru/20220529/rosneft-1791576053.html

"Роснефть" заявила, что не владеет активами на территории Украины

"Роснефть" заявила, что не владеет активами на территории Украины - РИА Новости, 29.05.2022

"Роснефть" заявила, что не владеет активами на территории Украины

"Роснефть" не владеет никакими активами на территории Украины, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T17:31

2022-05-29T17:31

2022-05-29T17:46

роснефть

экономика

владимир зеленский

украина

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Роснефть" не владеет никакими активами на территории Украины, сообщает пресс-служба компании.Накануне Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала деятельность компании, входившей в группу "Роснефть", и инициировала арест активов группы в стране.Компания поясняет, что владела сетью заправок, которая значительное время назад была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке. "До недавнего времени компания ("Роснефть" - ред.) осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны "Роснефти" не будет", - отмечается в документе.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.

https://ria.ru/20220526/sud-1790963413.html

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Евгения Нефедова

роснефть, экономика, владимир зеленский, украина, россия, санкции в отношении россии