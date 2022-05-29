https://ria.ru/20220529/rosneft-1791576053.html
"Роснефть" заявила, что не владеет активами на территории Украины
"Роснефть" заявила, что не владеет активами на территории Украины - РИА Новости, 29.05.2022
"Роснефть" заявила, что не владеет активами на территории Украины
"Роснефть" не владеет никакими активами на территории Украины, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T17:31
2022-05-29T17:31
2022-05-29T17:46
роснефть
экономика
владимир зеленский
украина
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Роснефть" не владеет никакими активами на территории Украины, сообщает пресс-служба компании.Накануне Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала деятельность компании, входившей в группу "Роснефть", и инициировала арест активов группы в стране.Компания поясняет, что владела сетью заправок, которая значительное время назад была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке. "До недавнего времени компания ("Роснефть" - ред.) осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны "Роснефти" не будет", - отмечается в документе.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
https://ria.ru/20220526/sud-1790963413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роснефть, экономика, владимир зеленский, украина, россия, санкции в отношении россии
17:31 29.05.2022 (обновлено: 17:46 29.05.2022)
"Роснефть" заявила, что не владеет активами на территории Украины
В "Роснефти" сообщили, что компания не владеет никакими активами на территории Украины