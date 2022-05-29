https://ria.ru/20220529/razgovor-1791551091.html

В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом

В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 29.05.2022

В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом

В планах Владимира Путина есть разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 30 мая, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:06

2022-05-29T15:06

2022-05-29T15:41

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

россия

турция

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В планах Владимира Путина есть разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 30 мая, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган сообщил, что намерен поговорить с Путиным и Владимиром Зеленским."Да. В планах есть (разговор с Эрдоганом. — Прим. ред.)", — сказал Песков.Как заявлял президент Турции, Анкара и в дальнейшем намерена призывать Москву и Киев использовать дипломатию для решения конфликта.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/erdogan-1790262439.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, турция