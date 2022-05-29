Рейтинг@Mail.ru
В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/razgovor-1791551091.html
В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом
В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 29.05.2022
В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом
В планах Владимира Путина есть разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 30 мая, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:06
2022-05-29T15:41
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_4e9f978bac3b7f4aecd50ec3731ff90b.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В планах Владимира Путина есть разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 30 мая, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган сообщил, что намерен поговорить с Путиным и Владимиром Зеленским."Да. В планах есть (разговор с Эрдоганом. — Прим. ред.)", — сказал Песков.Как заявлял президент Турции, Анкара и в дальнейшем намерена призывать Москву и Киев использовать дипломатию для решения конфликта.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/erdogan-1790262439.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_310:0:2964:1990_1920x0_80_0_0_248c5f44218f1fc2b9b6d6d427f81d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, турция
15:06 29.05.2022 (обновлено: 15:41 29.05.2022)
 
В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом

Пресс-секретарь Песков: Путин планирует в понедельник поговорить с Эрдоганом

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В планах Владимира Путина есть разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 30 мая, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган сообщил, что намерен поговорить с Путиным и Владимиром Зеленским.
"Да. В планах есть (разговор с Эрдоганом. — Прим. ред.)", — сказал Песков.
Как заявлял президент Турции, Анкара и в дальнейшем намерена призывать Москву и Киев использовать дипломатию для решения конфликта.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 20:22
Турция не намерена ввязываться в "шоу по Украине", заявил Эрдоган
 
ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала