https://ria.ru/20220529/razgovor-1791551091.html
В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом
В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 29.05.2022
В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом
В планах Владимира Путина есть разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 30 мая, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:06
2022-05-29T15:06
2022-05-29T15:41
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
россия
турция
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В планах Владимира Путина есть разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 30 мая, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган сообщил, что намерен поговорить с Путиным и Владимиром Зеленским."Да. В планах есть (разговор с Эрдоганом. — Прим. ред.)", — сказал Песков.Как заявлял президент Турции, Анкара и в дальнейшем намерена призывать Москву и Киев использовать дипломатию для решения конфликта.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/erdogan-1790262439.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, турция
15:06 29.05.2022 (обновлено: 15:41 29.05.2022)
В Кремле анонсировали разговор Путина с Эрдоганом
Пресс-секретарь Песков: Путин планирует в понедельник поговорить с Эрдоганом