https://ria.ru/20220529/rabota-1791550412.html
Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу
Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу - РИА Новости, 29.05.2022
Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу
Работающие в Словакии медики с Украины показали себя с самой лучшей стороны, и власти республики готовы оставить их здесь на постоянной основе, сообщил в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:02
2022-05-29T15:02
2022-05-29T15:02
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словакия
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ПРАГА, 29 мая – РИА Новости. Работающие в Словакии медики с Украины показали себя с самой лучшей стороны, и власти республики готовы оставить их здесь на постоянной основе, сообщил в воскресенье в соцсети премьер Эдуард Хегер."Во время поездки в Восточную Словакию я побывал в том числе и в больнице имени святого Якуба в городе Бардейове. Сейчас здесь работают 15 украинских врачей. Часть из них работает здесь уже несколько лет, благодаря схожести наших языков и культуры они хорошо адаптировались и помогают нам разрешить проблему нехватки медперсонала. Поэтому я рад, что новые поправки в законодательство помогут медикам с Украины как можно быстрее найти у нас для себя место. В наших интересах, чтобы они остались в Словакии на постоянной основе", - написал премьер.Ранее Словацкие СМИ неоднократно сообщали о значительной нехватке в республике медицинского персонала, как врачей, так и медсестер, которые в поисках лучшей зарплаты зачастую устраиваются на работу в медучреждениях соседней Австрии или уезжают в другие страны Западной Европы.
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, словакия, украина, австрия
Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу
Премьер Хегер: они адаптировались и помогают нам разрешать проблему нехватки медперсонала