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Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу - РИА Новости, 29.05.2022
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Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу
Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу - РИА Новости, 29.05.2022
Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу
Работающие в Словакии медики с Украины показали себя с самой лучшей стороны, и власти республики готовы оставить их здесь на постоянной основе, сообщил в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:02
2022-05-29T15:02
в мире
здоровье - общество
словакия
украина
австрия
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ПРАГА, 29 мая – РИА Новости. Работающие в Словакии медики с Украины показали себя с самой лучшей стороны, и власти республики готовы оставить их здесь на постоянной основе, сообщил в воскресенье в соцсети премьер Эдуард Хегер."Во время поездки в Восточную Словакию я побывал в том числе и в больнице имени святого Якуба в городе Бардейове. Сейчас здесь работают 15 украинских врачей. Часть из них работает здесь уже несколько лет, благодаря схожести наших языков и культуры они хорошо адаптировались и помогают нам разрешить проблему нехватки медперсонала. Поэтому я рад, что новые поправки в законодательство помогут медикам с Украины как можно быстрее найти у нас для себя место. В наших интересах, чтобы они остались в Словакии на постоянной основе", - написал премьер.Ранее Словацкие СМИ неоднократно сообщали о значительной нехватке в республике медицинского персонала, как врачей, так и медсестер, которые в поисках лучшей зарплаты зачастую устраиваются на работу в медучреждениях соседней Австрии или уезжают в другие страны Западной Европы.
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в мире, здоровье - общество, словакия, украина, австрия
15:02 29.05.2022
 
Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу

Премьер Хегер: они адаптировались и помогают нам разрешать проблему нехватки медперсонала

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник выполняет забор крови
Медицинский работник выполняет забор крови - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник выполняет забор крови. Архивное фото
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ПРАГА, 29 мая – РИА Новости. Работающие в Словакии медики с Украины показали себя с самой лучшей стороны, и власти республики готовы оставить их здесь на постоянной основе, сообщил в воскресенье в соцсети премьер Эдуард Хегер.
"Во время поездки в Восточную Словакию я побывал в том числе и в больнице имени святого Якуба в городе Бардейове. Сейчас здесь работают 15 украинских врачей. Часть из них работает здесь уже несколько лет, благодаря схожести наших языков и культуры они хорошо адаптировались и помогают нам разрешить проблему нехватки медперсонала. Поэтому я рад, что новые поправки в законодательство помогут медикам с Украины как можно быстрее найти у нас для себя место. В наших интересах, чтобы они остались в Словакии на постоянной основе", - написал премьер.
Ранее Словацкие СМИ неоднократно сообщали о значительной нехватке в республике медицинского персонала, как врачей, так и медсестер, которые в поисках лучшей зарплаты зачастую устраиваются на работу в медучреждениях соседней Австрии или уезжают в другие страны Западной Европы.
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…И украинизация всей Европы!
 
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