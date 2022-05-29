https://ria.ru/20220529/rabota-1791550412.html

Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу

Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу - РИА Новости, 29.05.2022

Власти Словакии готовы предоставить украинским медикам постоянную работу

Работающие в Словакии медики с Украины показали себя с самой лучшей стороны, и власти республики готовы оставить их здесь на постоянной основе, сообщил в... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:02

2022-05-29T15:02

2022-05-29T15:02

в мире

здоровье - общество

словакия

украина

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756441073_86:417:2986:2048_1920x0_80_0_0_f7fe89a0212be6af81e504a0e1fce5bd.jpg

ПРАГА, 29 мая – РИА Новости. Работающие в Словакии медики с Украины показали себя с самой лучшей стороны, и власти республики готовы оставить их здесь на постоянной основе, сообщил в воскресенье в соцсети премьер Эдуард Хегер."Во время поездки в Восточную Словакию я побывал в том числе и в больнице имени святого Якуба в городе Бардейове. Сейчас здесь работают 15 украинских врачей. Часть из них работает здесь уже несколько лет, благодаря схожести наших языков и культуры они хорошо адаптировались и помогают нам разрешить проблему нехватки медперсонала. Поэтому я рад, что новые поправки в законодательство помогут медикам с Украины как можно быстрее найти у нас для себя место. В наших интересах, чтобы они остались в Словакии на постоянной основе", - написал премьер.Ранее Словацкие СМИ неоднократно сообщали о значительной нехватке в республике медицинского персонала, как врачей, так и медсестер, которые в поисках лучшей зарплаты зачастую устраиваются на работу в медучреждениях соседней Австрии или уезжают в другие страны Западной Европы.

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

словакия

украина

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, словакия, украина, австрия