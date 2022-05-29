https://ria.ru/20220529/neft-1791544000.html

Эксперт высказался по поводу отказа ЕС от российской нефти

Эксперт высказался по поводу отказа ЕС от российской нефти - РИА Новости, 29.05.2022

Эксперт высказался по поводу отказа ЕС от российской нефти

Евросоюз не будет делать громких заявлений по поводу отказа от идеи запрета на российскую нефти, но он может ее "замотать", так как слишком много европейских... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T13:44

2022-05-29T13:44

2022-05-29T13:45

экономика

урсула фон дер ляйен

владимир путин

венгрия

россия

европа

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еврокомиссия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз не будет делать громких заявлений по поводу отказа от идеи запрета на российскую нефти, но он может ее "замотать", так как слишком много европейских стран исторически и плотно завязаны на российской нефти, заявил РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Максим Братерский.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейская комиссия в субботу направила правительствам стран-членов Евросоюза предложение, которое предусматривает отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". При этом, ЕС предложил запретить доставляемую по морю нефть из России, пишет агентство. Отмечается, что такое предложение даст Венгрии время для "поиска технического решения, удовлетворяющего ее энергетические потребности". Кроме того, оно позволит решить проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию. По сообщению агентства, послы ЕС в воскресенье проведут встречу, на которой могут обсудить пересмотренный пакет санкций."Эта дискуссия по поводу шестого пакета санкций и отказа от российской нефти идет уже некоторое время, с переменным успехом, и там время от времени совершенно неожиданные вещи возникают. Дискуссии насчет того, чтобы не только прекратить поставку российской нефти морем, но и запретить российским танкерам вообще возить российскую нефть куда-либо, они тоже давно идут. Но тут выступила Греция, у которой судоходство и морские перевозки - это важная отрасль экономики. И, вроде бы, этот момент, по крайней мере, насчет перевозки на европейских танкерах в третьи страны в настоящий момент забыт. Теперь с Венгрией. Я слабо себе представляю, какое техническое решение Венгрия может найти", - сказал Братерский.Эксперт пояснил, что, во-первых, Венгрия - континентальная страна, без выхода к морю и, соответственно, портов. "По Дунаю там тоже много не провезешь, тем более там экологическое ограничение", - добавил он. Во-вторых, заводы Венгрии давно заточены на российскую тяжелую нефть, перестраивать их у венгров вряд ли есть желание или деньги, уверен эксперт."Мне кажется, что это скорее такая политическая отговорка по поводу того, что "мы сейчас пока ничего не вводим и откладываем все это на некое неопределенное будущее", - считает Братерский.По его словам, внутри Европейского союза по вопросу российской нефти, как, впрочем, и по многим другим, согласия нет. "Исторически разные страны по-разному завязаны на российскую нефть. Для Центральной Европы, особенно для Венгрии, это большая проблема, потому что 100% нефти, которую они получают, (поступает к ним - ред.) по трубопроводу, им больше взять ее негде", - пояснил эксперт.По словам Братерского, "громко отказываться" от идеи запрета на российскую нефть ЕС не будет, но "идею могут замотать"."Евросоюз далеко не так един. Кроме разногласий по вопросу российской нефти там накопилось довольно много более глубоких разногласий. Споры по поводу российской нефти - это вершина айсберга, все гораздо глубже", - уверен он.По словам эксперта, метод давления на страны, которые не хотят отказываться от российской нефти, в частности, на Венгрию, ни к чему не приведут."Что, собственно, Европа может сделать? Она уже оказывала на Венгрию давление по разным другим вопросам - по судебной реформе, по, как они считают, недемократическому управлению (премьер-министра Венгрии Виктора - ред.) Орбана, по запрету или ограничению деятельности ЛГБТ - ну и что? Венгрия как жила, так и живет", - заключил он.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".

https://radiosputnik.ria.ru/20220529/neft-1791527293.html

https://ria.ru/20220528/neft-1791353163.html

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экономика, урсула фон дер ляйен, владимир путин, венгрия, россия, европа, евросоюз, еврокомиссия