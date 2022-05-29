https://ria.ru/20220529/kubok-1791626823.html

Украинская группа Kalush Orchestra продала кубок победителей "Евровидения"

Украинская группа Kalush Orchestra продала кубок победителей "Евровидения" - РИА Новости, 29.05.2022

Украинская группа Kalush Orchestra продала кубок победителей "Евровидения"

Украинская группа Kalush Orchestra сообщила, что продала свой кубок победителей "Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов на благотворительном аукционе. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T23:57

2022-05-29T23:57

2022-05-29T23:57

олимпийские игры

украина

великобритания

европейский вещательный союз

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинская группа Kalush Orchestra сообщила, что продала свой кубок победителей "Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов на благотворительном аукционе.Kalush Orchestra победили на "Евровидении" с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олимпийские игры, украина, великобритания, европейский вещательный союз