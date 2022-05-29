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Украинская группа Kalush Orchestra продала кубок победителей "Евровидения" - РИА Новости, 29.05.2022
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Украинская группа Kalush Orchestra продала кубок победителей "Евровидения"
Украинская группа Kalush Orchestra продала кубок победителей "Евровидения" - РИА Новости, 29.05.2022
Украинская группа Kalush Orchestra продала кубок победителей "Евровидения"
Украинская группа Kalush Orchestra сообщила, что продала свой кубок победителей "Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов на благотворительном аукционе. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:57
2022-05-29T23:57
олимпийские игры
украина
великобритания
европейский вещательный союз
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинская группа Kalush Orchestra сообщила, что продала свой кубок победителей "Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов на благотворительном аукционе.Kalush Orchestra победили на "Евровидении" с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".
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олимпийские игры, украина, великобритания, европейский вещательный союз
23:57 29.05.2022
 
Украинская группа Kalush Orchestra продала кубок победителей "Евровидения"

Kalush Orchestra продала свой кубок победителей "Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни "Евровидение-2022"
Украинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни "Евровидение-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинская группа Kalush Orchestra сообщила, что продала свой кубок победителей "Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов на благотворительном аукционе.
"Спасибо всем, кто делал пожертвования, а особенно WhiteBit_ua, которые купили кубок за 900 тысяч долларов", - сообщила группа в соцсети.
Kalush Orchestra победили на "Евровидении" с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов.
После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".
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…И украинизация всей Европы!
 
Олимпийские игрыУкраинаВеликобританияЕвропейский вещательный союз
 
 
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