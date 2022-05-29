https://ria.ru/20220529/kfdhjd-1791617150.html

Лавров: у Франции инициативная роль в разжигании неонацизма на Украине

Лавров: у Франции инициативная роль в разжигании неонацизма на Украине - РИА Новости, 29.05.2022

Лавров: у Франции инициативная роль в разжигании неонацизма на Украине

Франция, к сожалению, играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма, активно вооружая Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:11

2022-05-29T22:11

2022-05-29T23:54

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Франция, к сожалению, играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма, активно вооружая Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1".По словам министра, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести России поражение"."Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы. Значит, Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией", - подытожил Лавров.В то же время глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия видит стремление Франции продвигать концепцию "стратегической автономии"."Президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон много раз говорил о необходимости новой архитектуры европейской безопасности, но США ничего не разрешают сделать. И не разрешат. США полностью подчинили себе Европу. Видим стремление Франции продвигать концепцию "стратегической автономии". Президент Макрон последовательно выступает с этих позиций. Но ни у кого из других стран Европы энтузиазма на этот счет не наблюдаем", - заявил Лавров.По его словам, "даже немцы говорят, что безопасность Германии, Европы невозможна без НАТО".

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

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