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Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом
Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом - РИА Новости, 29.05.2022
Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Тегеран с двухдневным официальным визитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:53
2022-05-29T15:53
2022-05-29T15:53
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ДУШАНБЕ, 29 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Тегеран с двухдневным официальным визитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."В ходе запланированных переговоров на высшем уровне планируется обсудить перспективы двусторонних и многосторонних отношений Душанбе и Тегерана, по итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах", - сказал собеседник агентства.В сентябре прошлого года состоялся официальный визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Таджикистан, по итогам которого подписаны восемь документов о сотрудничестве между двумя странами.
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в мире, цены на нефть, ибрахим раиси, таджикистан, иран, тегеран (город)
Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом
Пресс-служба: президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом