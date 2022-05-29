https://ria.ru/20220529/iran-1791557996.html

Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом

Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом - РИА Новости, 29.05.2022

Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Тегеран с двухдневным официальным визитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:53

2022-05-29T15:53

2022-05-29T15:53

в мире

цены на нефть

ибрахим раиси

таджикистан

иран

тегеран (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579358509_0:609:2424:1973_1920x0_80_0_0_3a9848207383482f2afe145e1eb94689.jpg

ДУШАНБЕ, 29 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Тегеран с двухдневным официальным визитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."В ходе запланированных переговоров на высшем уровне планируется обсудить перспективы двусторонних и многосторонних отношений Душанбе и Тегерана, по итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах", - сказал собеседник агентства.В сентябре прошлого года состоялся официальный визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Таджикистан, по итогам которого подписаны восемь документов о сотрудничестве между двумя странами.

https://ria.ru/20220524/briks-1790261065.html

таджикистан

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, ибрахим раиси, таджикистан, иран, тегеран (город)