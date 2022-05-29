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Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом - РИА Новости, 29.05.2022
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Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом
Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом - РИА Новости, 29.05.2022
Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Тегеран с двухдневным официальным визитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:53
2022-05-29T15:53
в мире
цены на нефть
ибрахим раиси
таджикистан
иран
тегеран (город)
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ДУШАНБЕ, 29 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Тегеран с двухдневным официальным визитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."В ходе запланированных переговоров на высшем уровне планируется обсудить перспективы двусторонних и многосторонних отношений Душанбе и Тегерана, по итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах", - сказал собеседник агентства.В сентябре прошлого года состоялся официальный визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Таджикистан, по итогам которого подписаны восемь документов о сотрудничестве между двумя странами.
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в мире, цены на нефть, ибрахим раиси, таджикистан, иран, тегеран (город)
15:53 29.05.2022
 
Президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом

Пресс-служба: президент Таджикистана отправился в Иран с официальным визитом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 29 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Тегеран с двухдневным официальным визитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"В ходе запланированных переговоров на высшем уровне планируется обсудить перспективы двусторонних и многосторонних отношений Душанбе и Тегерана, по итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах", - сказал собеседник агентства.
В сентябре прошлого года состоялся официальный визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Таджикистан, по итогам которого подписаны восемь документов о сотрудничестве между двумя странами.
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В миреЦены на нефтьИбрахим РаисиТаджикистанИранТегеран (город)
 
 
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