https://ria.ru/20220529/evrosoyuz-1791580004.html

В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном

В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном - РИА Новости, 29.05.2022

В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном

Евросоюз обеспокоен задержанием двух греческих танкеров иранскими военными, обсуждает этот вопрос с властями в Тегеране, заявил официальный представитель... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T17:55

2022-05-29T17:55

2022-05-29T17:55

в мире

цены на нефть

иран

греция

персидский залив

евросоюз

корпус стражей исламской революции

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен задержанием двух греческих танкеров иранскими военными, обсуждает этот вопрос с властями в Тегеране, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.Ранее стало известно, что иранские военные захватили два судна под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а на этой неделе передали нефть американским властям.Послу Ирана в Афинах заявлен протест, Греция расценивает задержание своих танкеров как акт пиратства, осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей.В ЕС добавили, что находятся в контакте с греческими властями по вопросу задержанного в этой стране судна.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788415062.html

иран

греция

персидский залив

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, иран, греция, персидский залив, евросоюз, корпус стражей исламской революции