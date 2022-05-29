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В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном - РИА Новости, 29.05.2022
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В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном
В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном - РИА Новости, 29.05.2022
В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном
Евросоюз обеспокоен задержанием двух греческих танкеров иранскими военными, обсуждает этот вопрос с властями в Тегеране, заявил официальный представитель... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T17:55
2022-05-29T17:55
в мире
цены на нефть
иран
греция
персидский залив
евросоюз
корпус стражей исламской революции
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен задержанием двух греческих танкеров иранскими военными, обсуждает этот вопрос с властями в Тегеране, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.Ранее стало известно, что иранские военные захватили два судна под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а на этой неделе передали нефть американским властям.Послу Ирана в Афинах заявлен протест, Греция расценивает задержание своих танкеров как акт пиратства, осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей.В ЕС добавили, что находятся в контакте с греческими властями по вопросу задержанного в этой стране судна.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788415062.html
иран
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в мире, цены на нефть, иран, греция, персидский залив, евросоюз, корпус стражей исламской революции
17:55 29.05.2022
 
В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном

Стано: Евросоюз обеспокоен задержанием двух греческих танкеров иранскими военными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен задержанием двух греческих танкеров иранскими военными, обсуждает этот вопрос с властями в Тегеране, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
"Мы незамедлительно подняли этот вопрос, выразили иранским властям нашу серьезную озабоченность, призвали как можно быстрее прояснить и урегулировать ситуацию, добиться деэскалации", - говорится в письменном заявлении Стано.
Ранее стало известно, что иранские военные захватили два судна под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а на этой неделе передали нефть американским властям.
Послу Ирана в Афинах заявлен протест, Греция расценивает задержание своих танкеров как акт пиратства, осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей.
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В миреЦены на нефтьИранГрецияПерсидский заливЕвросоюзКорпус стражей исламской революции
 
 
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