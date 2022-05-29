В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном
Стано: Евросоюз обеспокоен задержанием двух греческих танкеров иранскими военными
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен задержанием двух греческих танкеров иранскими военными, обсуждает этот вопрос с властями в Тегеране, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
"Мы незамедлительно подняли этот вопрос, выразили иранским властям нашу серьезную озабоченность, призвали как можно быстрее прояснить и урегулировать ситуацию, добиться деэскалации", - говорится в письменном заявлении Стано.
Ранее стало известно, что иранские военные захватили два судна под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а на этой неделе передали нефть американским властям.
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В ЕС добавили, что находятся в контакте с греческими властями по вопросу задержанного в этой стране судна.