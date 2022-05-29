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Седьмой пакет санкций против России пока не обсуждается, сообщили в ЕС - РИА Новости, 29.05.2022
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Седьмой пакет санкций против России пока не обсуждается, сообщили в ЕС
Седьмой пакет санкций против России пока не обсуждается, сообщили в ЕС - РИА Новости, 29.05.2022
Седьмой пакет санкций против России пока не обсуждается, сообщили в ЕС
В ЕС пока не обсуждают следующий, седьмой пакет санкций против России, пытаются согласовать шестой, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T21:32
2022-05-29T21:32
цены на нефть
жозеп боррель
урсула фон дер ляйен
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украина
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. В ЕС пока не обсуждают следующий, седьмой пакет санкций против России, пытаются согласовать шестой, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Саммит ЕС пройдет 30-31 мая в Брюсселе."Сейчас мы работаем над шестым пакетом санкций, посмотрим, добьемся ли успеха по нему. Седьмой пакет будет обсуждаться в свое время", - сказал он.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию", а также ограничения по импорту нефти.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Постоянные представители стран Евросоюза в воскресенье провели встречу в Брюсселе для обсуждения шестого пакета антироссийских санкций. По словам источника, работа будет продолжена в понедельник, переговоры идут сложно.Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".
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цены на нефть, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, брюссель, украина, евросоюз, еврокомиссия
21:32 29.05.2022
 
Седьмой пакет санкций против России пока не обсуждается, сообщили в ЕС

Источник в Брюсселе: седьмой пакет санкций против России пока не обсуждается

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. В ЕС пока не обсуждают следующий, седьмой пакет санкций против России, пытаются согласовать шестой, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Саммит ЕС пройдет 30-31 мая в Брюсселе.
"Сейчас мы работаем над шестым пакетом санкций, посмотрим, добьемся ли успеха по нему. Седьмой пакет будет обсуждаться в свое время", - сказал он.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию", а также ограничения по импорту нефти.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
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Постоянные представители стран Евросоюза в воскресенье провели встречу в Брюсселе для обсуждения шестого пакета антироссийских санкций. По словам источника, работа будет продолжена в понедельник, переговоры идут сложно.
Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".
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Цены на нефтьЖозеп БоррельУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинРоссияБрюссельУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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