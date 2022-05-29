https://ria.ru/20220529/dtp-1791548153.html

В Нижегородской области водитель без прав в пьяном виде сбила двух девочек

В Нижегородской области водитель без прав в пьяном виде сбила двух девочек - РИА Новости, 29.05.2022

В Нижегородской области водитель без прав в пьяном виде сбила двух девочек

Одна девушка-подросток погибла, вторая ранена в результате ДТП в Нижегородской области, устроенного лишенной водительских прав женщиной, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:33

2022-05-29T14:33

2022-05-29T18:05

происшествия

нижегородская область

уренский район

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Одна девушка-подросток погибла, вторая ранена в результате ДТП в Нижегородской области, устроенного лишенной водительских прав женщиной, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Около 23:40 28 мая находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и ранее лишенная прав женщина-водитель автомобиля Vortex Tingo выехала на встречную полосу в поселке Уста Уренского района и совершила наезд на пешеходов — девушек 15 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия. Очевидец произошедшего, женщина 1986 года рождения, пыталась оказать помощь пострадавшим на проезжей части дороги. В этот момент водитель мопеда, молодой человек 2009 года рождения, совершил наезд на женщину, оказывавшую помощь пострадавшей девушке, после чего также скрылся с места происшествия."В результате произошедшего девушка-пешеход 2006 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Пострадавшая 2007 года рождения и 36-летняя женщина, оказывавшая помощь, доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").Водитель автомобиля задержана. Ведется поиск юноши, управлявшего мопедом. Как отмечается в сообщении прокуратуры Нижегородской области, водитель мопеда также находился в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20220506/dtp-1787223676.html

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

нижегородская область

уренский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, уренский район, дтп