14:33 29.05.2022 (обновлено: 18:05 29.05.2022)
В Нижегородской области водитель без прав в пьяном виде сбила двух девочек
Женщина без прав в пьяном виде сбила в Нижегородской области двух девочек, одна погибла
Фельдшеры скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Одна девушка-подросток погибла, вторая ранена в результате ДТП в Нижегородской области, устроенного лишенной водительских прав женщиной, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Около 23:40 28 мая находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и ранее лишенная прав женщина-водитель автомобиля Vortex Tingo выехала на встречную полосу в поселке Уста Уренского района и совершила наезд на пешеходов — девушек 15 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия. Очевидец произошедшего, женщина 1986 года рождения, пыталась оказать помощь пострадавшим на проезжей части дороги. В этот момент водитель мопеда, молодой человек 2009 года рождения, совершил наезд на женщину, оказывавшую помощь пострадавшей девушке, после чего также скрылся с места происшествия.
"В результате произошедшего девушка-пешеход 2006 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Пострадавшая 2007 года рождения и 36-летняя женщина, оказывавшая помощь, доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Водитель автомобиля задержана. Ведется поиск юноши, управлявшего мопедом. Как отмечается в сообщении прокуратуры Нижегородской области, водитель мопеда также находился в состоянии опьянения.
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