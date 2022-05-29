04:06 29.05.2022 (обновлено: 08:28 29.05.2022)
СМИ: Еврокомиссия предложила странам ЕС отсрочить нефтяное эмбарго России
Bloomberg: ЕК предложила отсрочить запрет на поставки нефти по трубопроводу "Дружба"
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европейская комиссия направила правительствам стран — членов Евросоюза предложение, предусматривающее отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Европейский Союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу ("Дружба". — Прим. ред.), чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций", — передает агентство.
Утверждается, что такое предложение должно позволить решить проблемы других стран, у которых нет выхода к морю, включая Словакию и Чехию.
По сообщению агентства, сегодня послы ЕС проведут встречу, на которой могут обсудить пересмотренный пакет ограничительных мер. Некоторые члены Евросоюза выступают за то, чтобы прийти к согласию до встречи лидеров ЕС в понедельник.
Государства ЕС ввели уже пять пакетов санкций против Москвы из-за военной спецоперации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета там рассматривают возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативных последствий для собственной экономики.
Из-за введения ограничений против России западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
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