https://ria.ru/20220529/druzhba-1791496325.html

СМИ: Еврокомиссия предложила странам ЕС отсрочить нефтяное эмбарго России

СМИ: Еврокомиссия предложила странам ЕС отсрочить нефтяное эмбарго России - РИА Новости, 29.05.2022

СМИ: Еврокомиссия предложила странам ЕС отсрочить нефтяное эмбарго России

Европейская комиссия направила правительствам стран — членов Евросоюза предложение, предусматривающее отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T04:06

2022-05-29T04:06

2022-05-29T08:28

экономика

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еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

венгрия

украина

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европейская комиссия направила правительствам стран — членов Евросоюза предложение, предусматривающее отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Утверждается, что такое предложение должно позволить решить проблемы других стран, у которых нет выхода к морю, включая Словакию и Чехию.По сообщению агентства, сегодня послы ЕС проведут встречу, на которой могут обсудить пересмотренный пакет ограничительных мер. Некоторые члены Евросоюза выступают за то, чтобы прийти к согласию до встречи лидеров ЕС в понедельник.Государства ЕС ввели уже пять пакетов санкций против Москвы из-за военной спецоперации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета там рассматривают возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативных последствий для собственной экономики.Из-за введения ограничений против России западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220529/ustupki-1791494154.html

https://ria.ru/20220527/neft-1791143200.html

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венгрия

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экономика, в мире, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, венгрия, украина, урсула фон дер ляйен, нефтепровод "дружба", москва