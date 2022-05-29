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В Госдуме попросили главу Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров - РИА Новости, 29.05.2022
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В Госдуме попросили главу Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров
В Госдуме попросили главу Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров - РИА Новости, 29.05.2022
В Госдуме попросили главу Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру цифрового развития Максуту Шадаеву создать механизм, который запустит в банках систему блокировки... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T08:21
2022-05-29T08:21
россия
общество
госдума рф
московская область (подмосковье)
смоленск
борис чернышов (депутат)
лдпр
максут шадаев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру цифрового развития Максуту Шадаеву создать механизм, который запустит в банках систему блокировки донатов от пользователей каналов трэш-стримерам и создать алгоритм отслеживания их контента, об этом он говорит в письме в министерство, которое есть в распоряжении РИА Новости."Прошу Вас дать поручение создать механизм, согласно которому совместно с Росмониторингом будет возможным запустить в банках систему блокировки донатов - денежных пожертвований от пользователей каналов трэш-стримерам и разработать алгоритм отслеживания такого контента", - говорится в письме.Также Чернышов с сожалением констатирует, что такое явление как "трэш-стримы" все еще остается большой частью жизни российского интернет-сообщества. Это трансляции "с насилием и издевательствами над людьми", пишет он, отмечая, что видеоблогеров, работающих в подобном "черном жанре", нужно останавливать, поскольку они пропагандируют насилие."За последние полгода проблема "трэш-стримов" стала очень актуальной - этому способствовали несколько громких трагедий: февральский трэш-стрим в Подмосковье, когда видеоблогер избил свою подругу во время прямого эфира, вышвырнув её без одежды на мороз, где она и замерзла; трагедия в Смоленске — там, чтобы увеличить количество просмотров своего канала, трэш-стример заставил старика выпить лошадиную дозу спирта, после которой он скончался", - сообщил парламентарий.Смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода, подчеркнул Чернышов."Если пока мы не можем привлекать всех подобных блогеров к уголовной ответственности, то мы в состоянии наказать их хотя бы рублем", - добавил политик.
https://ria.ru/20220315/prigovor-1778271886.html
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россия, общество, госдума рф, московская область (подмосковье), смоленск, борис чернышов (депутат), лдпр, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
08:21 29.05.2022
 
В Госдуме попросили главу Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров

Депутат Госдумы Чернышов попросил главу Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру цифрового развития Максуту Шадаеву создать механизм, который запустит в банках систему блокировки донатов от пользователей каналов трэш-стримерам и создать алгоритм отслеживания их контента, об этом он говорит в письме в министерство, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас дать поручение создать механизм, согласно которому совместно с Росмониторингом будет возможным запустить в банках систему блокировки донатов - денежных пожертвований от пользователей каналов трэш-стримерам и разработать алгоритм отслеживания такого контента", - говорится в письме.
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Также Чернышов с сожалением констатирует, что такое явление как "трэш-стримы" все еще остается большой частью жизни российского интернет-сообщества. Это трансляции "с насилием и издевательствами над людьми", пишет он, отмечая, что видеоблогеров, работающих в подобном "черном жанре", нужно останавливать, поскольку они пропагандируют насилие.
"За последние полгода проблема "трэш-стримов" стала очень актуальной - этому способствовали несколько громких трагедий: февральский трэш-стрим в Подмосковье, когда видеоблогер избил свою подругу во время прямого эфира, вышвырнув её без одежды на мороз, где она и замерзла; трагедия в Смоленске — там, чтобы увеличить количество просмотров своего канала, трэш-стример заставил старика выпить лошадиную дозу спирта, после которой он скончался", - сообщил парламентарий.
Смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода, подчеркнул Чернышов.
"Если пока мы не можем привлекать всех подобных блогеров к уголовной ответственности, то мы в состоянии наказать их хотя бы рублем", - добавил политик.
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РоссияОбществоГосдума РФМосковская область (Подмосковье)СмоленскБорис Чернышов (депутат)ЛДПРМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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