https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html

Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине

Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.05.2022

Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T02:19

2022-05-29T02:19

2022-05-29T02:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

сша

синдзо абэ

япония

джо байден

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей советской республике, заявил в беседе с Economist экс-премьер Японии Синдзо Абэ.Политик указал, что добиться изменения позиции украинского лидера было бы необычайно трудно. По его мнению, оказать влияние на главу бывшей советской республики мог бы президент США Джо Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, донбасс, сша, синдзо абэ, япония, джо байден, россия