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Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html
Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине
Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.05.2022
Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине
Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T02:19
2022-05-29T02:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
сша
синдзо абэ
япония
джо байден
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей советской республике, заявил в беседе с Economist экс-премьер Японии Синдзо Абэ.Политик указал, что добиться изменения позиции украинского лидера было бы необычайно трудно. По его мнению, оказать влияние на главу бывшей советской республики мог бы президент США Джо Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, донбасс, сша, синдзо абэ, япония, джо байден, россия
02:19 29.05.2022
 
Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине

Экс-премьер Японии Абэ: позиция Зеленского по НАТО и Донбассу привела к операции России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей советской республике, заявил в беседе с Economist экс-премьер Японии Синдзо Абэ.

"Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке", — заявил Абэ.

Политик указал, что добиться изменения позиции украинского лидера было бы необычайно трудно. По его мнению, оказать влияние на главу бывшей советской республики мог бы президент США Джо Байден.
"Но, Зеленский, конечно отказался бы", — заключил Абэ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
01:57
Пушков предупредил Зеленского о территориальных потерях
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассСШАСиндзо АбэЯпонияДжо БайденРоссия
 
 
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