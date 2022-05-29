Абэ обвинил Зеленского в начале российской спецоперации на Украине
Экс-премьер Японии Абэ: позиция Зеленского по НАТО и Донбассу привела к операции России
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей советской республике, заявил в беседе с Economist экс-премьер Японии Синдзо Абэ.
"Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке", — заявил Абэ.
Политик указал, что добиться изменения позиции украинского лидера было бы необычайно трудно. По его мнению, оказать влияние на главу бывшей советской республики мог бы президент США Джо Байден.
"Но, Зеленский, конечно отказался бы", — заключил Абэ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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