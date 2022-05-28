https://ria.ru/20220528/volgograd-1791458779.html

Тепловоз пассажирского поезда загорелся под Волгоградом

Тепловоз пассажирского поезда загорелся под Волгоградом - РИА Новости, 28.05.2022

Тепловоз пассажирского поезда загорелся под Волгоградом

Тепловоз пассажирского поезда Волгоград-Москва загорелся в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T19:41

2022-05-28T19:41

2022-05-28T20:30

происшествия

волгоградская область

волгоград

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Тепловоз пассажирского поезда Волгоград-Москва загорелся в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону." 18.25 "..." поступила информация о возгорании тепловоза пассажирского поезда Волгоград - Москва во Фроловском районе Волгоградской области. Локомотив отцеплен и отогнан на безопасное расстояние", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что пожарные в 19.01 ликвидировали возгорание. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, а к месту ЧП направлен резервный тепловоз.Волгоградская транспортная прокуратура после возгорания локомотива начала проверку соблюдения требований безопасности движения железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20220527/spasenie-1791112094.html

волгоградская область

волгоград

москва

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происшествия, волгоградская область, волгоград, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)