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Тепловоз пассажирского поезда загорелся под Волгоградом
Тепловоз пассажирского поезда загорелся под Волгоградом - РИА Новости, 28.05.2022
Тепловоз пассажирского поезда загорелся под Волгоградом
Тепловоз пассажирского поезда Волгоград-Москва загорелся в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:41
2022-05-28T19:41
2022-05-28T20:30
происшествия
волгоградская область
волгоград
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Тепловоз пассажирского поезда Волгоград-Москва загорелся в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону." 18.25 "..." поступила информация о возгорании тепловоза пассажирского поезда Волгоград - Москва во Фроловском районе Волгоградской области. Локомотив отцеплен и отогнан на безопасное расстояние", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что пожарные в 19.01 ликвидировали возгорание. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, а к месту ЧП направлен резервный тепловоз.Волгоградская транспортная прокуратура после возгорания локомотива начала проверку соблюдения требований безопасности движения железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20220527/spasenie-1791112094.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:41 28.05.2022 (обновлено: 20:30 28.05.2022)
Тепловоз пассажирского поезда загорелся под Волгоградом
Пресс-служба МЧС: тепловоз пассажирского поезда загорелся под Волгоградом