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Посол заявил, что оскверненный советский памятник в Вене привели в порядок - РИА Новости, 28.05.2022
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Посол заявил, что оскверненный советский памятник в Вене привели в порядок
Посол заявил, что оскверненный советский памятник в Вене привели в порядок - РИА Новости, 28.05.2022
Посол заявил, что оскверненный советский памятник в Вене привели в порядок
Неонацистский символ убрали со стены рядом с советским памятником в Вене после демарша российского посольства, сообщил в субботу посол России в Австрии Дмитрий... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T16:56
2022-05-28T16:56
в мире
олимпийские игры
вена
россия
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ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Неонацистский символ убрали со стены рядом с советским памятником в Вене после демарша российского посольства, сообщил в субботу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Накануне Любинский сообщил, что посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене.Неизвестные в Вене ранее нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам в Вене, павшим при освобождении Австрии от нацизма. Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, после на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела. Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены.
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в мире, олимпийские игры, вена, россия, австрия
16:56 28.05.2022
 
Посол заявил, что оскверненный советский памятник в Вене привели в порядок

Посол Любинский: неонацистский символ убрали со стены рядом с советским памятником в Вене

© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Фото : Посольство России в Австрии
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ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Неонацистский символ убрали со стены рядом с советским памятником в Вене после демарша российского посольства, сообщил в субботу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Накануне Любинский сообщил, что посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене.
"Демарши Посольства России сработали - за памятником советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц убрали символику националистического батальона "Азов". И полицейский патруль на месте", - говорится в заявлении Любинского, распространённом в соцсетях посольства.
Неизвестные в Вене ранее нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам в Вене, павшим при освобождении Австрии от нацизма. Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, после на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела. Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены.
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