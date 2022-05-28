https://ria.ru/20220528/vena-1791432863.html

Посол заявил, что оскверненный советский памятник в Вене привели в порядок

Посол заявил, что оскверненный советский памятник в Вене привели в порядок - РИА Новости, 28.05.2022

Посол заявил, что оскверненный советский памятник в Вене привели в порядок

Неонацистский символ убрали со стены рядом с советским памятником в Вене после демарша российского посольства, сообщил в субботу посол России в Австрии Дмитрий... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:56

2022-05-28T16:56

2022-05-28T16:56

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ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Неонацистский символ убрали со стены рядом с советским памятником в Вене после демарша российского посольства, сообщил в субботу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Накануне Любинский сообщил, что посольство России направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене.Неизвестные в Вене ранее нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам в Вене, павшим при освобождении Австрии от нацизма. Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, после на ней появилась и символика нацбатальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела. Мемориал расположен на площади Шварценбергплатц в центре Вены.

https://ria.ru/20220528/riga-1791427070.html

вена

россия

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олимпийские игры, вена, россия, австрия