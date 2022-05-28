https://ria.ru/20220528/ukraina-1791471088.html

В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20 тысяч человек

В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20 тысяч человек - РИА Новости, 28.05.2022

В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20 тысяч человек

За минувшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию России эвакуированы еще 20 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи детей, сообщил... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T21:39

2022-05-28T21:39

2022-05-28T21:39

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украина

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. За минувшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию России эвакуированы еще 20 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи детей, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 тысяч 206 человек, в том числе 2 тысячи 672 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 миллион 522 тысяч 261 человек, из которых 250 тысяч 130 детей", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.По его словам, государственную границу РФ пересекли 214 тысяч 785 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3493.

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

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россия, донбасс, украина