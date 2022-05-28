Зеленский потребовал от Рютте ответ о шансах Украины на вступление в ЕС
Зеленский потребовал от премьера Нидерландов Рютте ясности насчет вступления Украины в ЕС
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.
В интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS) Зеленский рассказал, что в четверг он позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
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"Я сказал ему откровенно: "если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо", - сказал он.
По его мнению, Украина готова стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
"Мы должны и хотим проводить для этого необходимые реформы… Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС", - заявил Зеленский.
Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Он отметил, что до начала российской спецоперации Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению Рютте, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.