https://ria.ru/20220528/ukraina-1791414817.html

Зеленский потребовал от Рютте ответ о шансах Украины на вступление в ЕС

Зеленский потребовал от Рютте ответ о шансах Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 28.05.2022

Зеленский потребовал от Рютте ответ о шансах Украины на вступление в ЕС

Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:45

2022-05-28T14:45

2022-05-28T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нидерланды

евросоюз

марк рютте

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg

ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.В интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS) Зеленский рассказал, что в четверг он позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте."Я сказал ему откровенно: "если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо", - сказал он.По его мнению, Украина готова стать кандидатом на вступление в Евросоюз."Мы должны и хотим проводить для этого необходимые реформы… Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС", - заявил Зеленский.Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.Он отметил, что до начала российской спецоперации Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению Рютте, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

украина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нидерланды, евросоюз, марк рютте, владимир зеленский