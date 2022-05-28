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Зеленский потребовал от Рютте ответ о шансах Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791414817.html
Зеленский потребовал от Рютте ответ о шансах Украины на вступление в ЕС
Зеленский потребовал от Рютте ответ о шансах Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 28.05.2022
Зеленский потребовал от Рютте ответ о шансах Украины на вступление в ЕС
Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:45
2022-05-28T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
евросоюз
марк рютте
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.В интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS) Зеленский рассказал, что в четверг он позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте."Я сказал ему откровенно: "если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо", - сказал он.По его мнению, Украина готова стать кандидатом на вступление в Евросоюз."Мы должны и хотим проводить для этого необходимые реформы… Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС", - заявил Зеленский.Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.Он отметил, что до начала российской спецоперации Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению Рютте, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
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в мире, украина, нидерланды, евросоюз, марк рютте, владимир зеленский
14:45 28.05.2022
 
Зеленский потребовал от Рютте ответ о шансах Украины на вступление в ЕС

Зеленский потребовал от премьера Нидерландов Рютте ясности насчет вступления Украины в ЕС

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.
В интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS) Зеленский рассказал, что в четверг он позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 08:00
Запад готовится предать Киев
"Я сказал ему откровенно: "если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо", - сказал он.
По его мнению, Украина готова стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
"Мы должны и хотим проводить для этого необходимые реформы… Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС", - заявил Зеленский.
Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Он отметил, что до начала российской спецоперации Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению Рютте, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.
Женщина на митинге в Тулузе, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
08:00
…И украинизация всей Европы!
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыЕвросоюзМарк РюттеВладимир Зеленский
 
 
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