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В Польше заявили, что им нужны миллиарды евро для украинских беженцев - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791386177.html
В Польше заявили, что им нужны миллиарды евро для украинских беженцев
В Польше заявили, что им нужны миллиарды евро для украинских беженцев - РИА Новости, 28.05.2022
В Польше заявили, что им нужны миллиарды евро для украинских беженцев
Польша нуждается в миллиардах евро для содержания украинских беженцев, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:47
2022-05-28T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
еврокомиссия
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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Польша нуждается в миллиардах евро для содержания украинских беженцев, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.С начала российской спецоперации в Польшу прибыли более 3,6 миллиона беженцев с Украины."С самого начала мы говорили, что помощь, которую мы предоставляем, составляет миллиарды евро, а не миллионы. Помощь Европейского союза для стран, которые помогают беженцам, также должна считаться в миллиардах — так, как это было в случае Турции или Греции в 2015-2016 годах", — цитирует Шефернакера агентство РАР.По его словам, предложения Еврокомиссии на сегодняшний день "далеко недостаточные".При этом представитель правительства заявил, что средства Фонда солидарности, из которого в данный момент финансируются вопросы помощи беженцам, "в 95% используются для различных других инвестиций". "Мы не можем их перенаправлять на помощь беженцам", — пояснил Шефернакер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790183217.html
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в мире, польша, украина, еврокомиссия
11:47 28.05.2022 (обновлено: 13:20 28.05.2022)
 
В Польше заявили, что им нужны миллиарды евро для украинских беженцев

Замглавы МВД Шефернакер: Польше нужны миллиарды евро для содержания украинских беженцев

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Польша нуждается в миллиардах евро для содержания украинских беженцев, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.
С начала российской спецоперации в Польшу прибыли более 3,6 миллиона беженцев с Украины.
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23 мая, 15:14
В Польше испугались голода и появления бездомных из-за украинских беженцев
"С самого начала мы говорили, что помощь, которую мы предоставляем, составляет миллиарды евро, а не миллионы. Помощь Европейского союза для стран, которые помогают беженцам, также должна считаться в миллиардах — так, как это было в случае Турции или Греции в 2015-2016 годах", — цитирует Шефернакера агентство РАР.
По его словам, предложения Еврокомиссии на сегодняшний день "далеко недостаточные".
При этом представитель правительства заявил, что средства Фонда солидарности, из которого в данный момент финансируются вопросы помощи беженцам, "в 95% используются для различных других инвестиций". "Мы не можем их перенаправлять на помощь беженцам", — пояснил Шефернакер.
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:00
У европейцев кончились деньги и терпение для беженцев
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Женщина на митинге в Тулузе, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
08:00
…И украинизация всей Европы!
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаЕврокомиссия
 
 
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