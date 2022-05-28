https://ria.ru/20220528/ukraina-1791386177.html

В Польше заявили, что им нужны миллиарды евро для украинских беженцев

В Польше заявили, что им нужны миллиарды евро для украинских беженцев - РИА Новости, 28.05.2022

В Польше заявили, что им нужны миллиарды евро для украинских беженцев

Польша нуждается в миллиардах евро для содержания украинских беженцев, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:47

2022-05-28T11:47

2022-05-28T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

еврокомиссия

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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Польша нуждается в миллиардах евро для содержания украинских беженцев, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.С начала российской спецоперации в Польшу прибыли более 3,6 миллиона беженцев с Украины."С самого начала мы говорили, что помощь, которую мы предоставляем, составляет миллиарды евро, а не миллионы. Помощь Европейского союза для стран, которые помогают беженцам, также должна считаться в миллиардах — так, как это было в случае Турции или Греции в 2015-2016 годах", — цитирует Шефернакера агентство РАР.По его словам, предложения Еврокомиссии на сегодняшний день "далеко недостаточные".При этом представитель правительства заявил, что средства Фонда солидарности, из которого в данный момент финансируются вопросы помощи беженцам, "в 95% используются для различных других инвестиций". "Мы не можем их перенаправлять на помощь беженцам", — пояснил Шефернакер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790183217.html

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, еврокомиссия