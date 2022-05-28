18:28 28.05.2022 (обновлено: 20:50 28.05.2022)
В США назвали требование Зеленского к Евросоюзу невыполнимым
TAC назвал призыв Зеленского скорее принять Украину в ЕС по новой схеме невыполнимым
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал как можно скорее принять Украину в Евросоюз по "новой специальной схеме", однако подобной процедуры попросту нет, пишут обозреватели The American Conservative.
В статье подчеркивается, что Евросоюз — не благотворительная организация, его расширение — это не гуманитарная акция. Разговоры об ускоренном присоединении Украины вызывают сомнения как внутри объединения, так и в США. Авторы привели слова президента Франции Эммануэля Макрона, который дал понять, что Украине могут понадобиться десятилетия, чтобы соответствовать стандартам членов Евросоюза.
Кроме того, журналисты напомнили, что "специальная схема приема" Киева потребует разработки соответствующего законодательства, а это сложно из-за отсутствия единогласия среди 27 действующих членов объединения.
"Хотя предложение об ускоренном вступлении Украины в ЕС из-за обострения конфликта может быть заманчивым, важно придерживаться проверенных и устоявшихся процедур. Евросоюз не должен снижать собственные стандарты. <…> Роль права заключается не в том, чтобы служить определенным политическим целям, а в поддержании внутреннего порядка", — заключили авторы.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ЕС не должен делать исключений для Украины, отходя от норм вступления в организацию. Премьер Нидерландов Марк Рютте также отмечал, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Схожего мнения придерживается и министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. По его словам, процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
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