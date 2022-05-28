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В США назвали требование Зеленского к Евросоюзу невыполнимым

В США назвали требование Зеленского к Евросоюзу невыполнимым - РИА Новости, 28.05.2022

В США назвали требование Зеленского к Евросоюзу невыполнимым

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал как можно скорее принять Украину в Евросоюз по "новой специальной схеме", однако подобной процедуры попросту... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T18:28

2022-05-28T18:28

2022-05-28T20:50

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал как можно скорее принять Украину в Евросоюз по "новой специальной схеме", однако подобной процедуры попросту нет, пишут обозреватели The American Conservative."Специального порядка приема в ЕС не существует. Стоит заметить, что Киев и так за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция потратили около трех лет", — заметили авторы.В статье подчеркивается, что Евросоюз — не благотворительная организация, его расширение — это не гуманитарная акция. Разговоры об ускоренном присоединении Украины вызывают сомнения как внутри объединения, так и в США. Авторы привели слова президента Франции Эммануэля Макрона, который дал понять, что Украине могут понадобиться десятилетия, чтобы соответствовать стандартам членов Евросоюза.Кроме того, журналисты напомнили, что "специальная схема приема" Киева потребует разработки соответствующего законодательства, а это сложно из-за отсутствия единогласия среди 27 действующих членов объединения.Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ЕС не должен делать исключений для Украины, отходя от норм вступления в организацию. Премьер Нидерландов Марк Рютте также отмечал, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Схожего мнения придерживается и министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. По его словам, процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.

https://ria.ru/20220528/ukraina-1791353921.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, украина, евросоюз, франция, финляндия, эммануэль макрон, санна марин, марк рютте, нидерланды, владимир зеленский