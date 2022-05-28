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СМИ: сын британского политика руководил атакой на российский БТР на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/syn-1791356572.html
СМИ: сын британского политика руководил атакой на российский БТР на Украине
СМИ: сын британского политика руководил атакой на российский БТР на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
СМИ: сын британского политика руководил атакой на российский БТР на Украине
Британская газета "i" со ссылкой на видеозапись утверждает, что сын британского парламентария-консерватора Хелен Грант руководил группой западных наемников,... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T04:23
2022-05-28T06:26
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
борис джонсон
виктор медведчук
украина
львов
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Британская газета "i" со ссылкой на видеозапись утверждает, что сын британского парламентария-консерватора Хелен Грант руководил группой западных наемников, пытавшейся уничтожить российский БТР на севере Украины.О том, что 30-летний Бен Грант присоединился к украинским военным, стало известно в начале марта, когда он выступил перед журналистами во Львове. Отмечалось, что Грант провел более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.Сотрудники "i" утверждают, что верифицировали видеозапись, на которой один из наемников выходит из леса и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в стоящий на расстоянии 100 метров БТР.Сам Грант, согласно изданию, при этом кричит "давай стреляй же" и "берегись отдачи". На сайте издания публикуются только отдельные кадры видеозаписи с участием Гранта.Ранее генпрокуратура ДНР, которая завершила расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко, сообщила, что им может грозить смертная казнь.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не могут претендовать на статус комбатанта, поэтому "лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме".Позднее Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
https://ria.ru/20220527/dnr-1791269510.html
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в мире, игорь конашенков, борис джонсон, виктор медведчук, украина, львов, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, москва
04:23 28.05.2022 (обновлено: 06:26 28.05.2022)
 
СМИ: сын британского политика руководил атакой на российский БТР на Украине

Газета "i": сын члена парламента Британии Грант вел атаку на российский БТР на Украине

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии на БТРе
Сотрудники Росгвардии на БТРе - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудники Росгвардии на БТРе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Британская газета "i" со ссылкой на видеозапись утверждает, что сын британского парламентария-консерватора Хелен Грант руководил группой западных наемников, пытавшейся уничтожить российский БТР на севере Украины.
О том, что 30-летний Бен Грант присоединился к украинским военным, стало известно в начале марта, когда он выступил перед журналистами во Львове. Отмечалось, что Грант провел более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.
Сотрудники "i" утверждают, что верифицировали видеозапись, на которой один из наемников выходит из леса и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в стоящий на расстоянии 100 метров БТР.
Сам Грант, согласно изданию, при этом кричит "давай стреляй же" и "берегись отдачи". На сайте издания публикуются только отдельные кадры видеозаписи с участием Гранта.
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Позднее Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
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