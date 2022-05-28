https://ria.ru/20220528/syn-1791356572.html

СМИ: сын британского политика руководил атакой на российский БТР на Украине

СМИ: сын британского политика руководил атакой на российский БТР на Украине - РИА Новости, 28.05.2022

СМИ: сын британского политика руководил атакой на российский БТР на Украине

Британская газета "i" со ссылкой на видеозапись утверждает, что сын британского парламентария-консерватора Хелен Грант руководил группой западных наемников,... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T04:23

2022-05-28T04:23

2022-05-28T06:26

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

борис джонсон

виктор медведчук

украина

львов

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789743822_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_78d37546e550f70272b788e815b8ef3a.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Британская газета "i" со ссылкой на видеозапись утверждает, что сын британского парламентария-консерватора Хелен Грант руководил группой западных наемников, пытавшейся уничтожить российский БТР на севере Украины.О том, что 30-летний Бен Грант присоединился к украинским военным, стало известно в начале марта, когда он выступил перед журналистами во Львове. Отмечалось, что Грант провел более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.Сотрудники "i" утверждают, что верифицировали видеозапись, на которой один из наемников выходит из леса и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в стоящий на расстоянии 100 метров БТР.Сам Грант, согласно изданию, при этом кричит "давай стреляй же" и "берегись отдачи". На сайте издания публикуются только отдельные кадры видеозаписи с участием Гранта.Ранее генпрокуратура ДНР, которая завершила расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко, сообщила, что им может грозить смертная казнь.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не могут претендовать на статус комбатанта, поэтому "лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме".Позднее Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

https://ria.ru/20220527/dnr-1791269510.html

https://ria.ru/20220527/donbass-1791150894.html

украина

львов

донецкая народная республика

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, игорь конашенков, борис джонсон, виктор медведчук, украина, львов, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, москва