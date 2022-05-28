https://ria.ru/20220528/stepanakert-1791436460.html

Протестное шествие началось в столице Нагорного Карабаха Степанакерте

Протестное шествие началось в столице Нагорного Карабаха Степанакерте - РИА Новости, 28.05.2022

Протестное шествие началось в столице Нагорного Карабаха Степанакерте

Протестное шествие оппозиции началось в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, люди идут к центру города, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T17:20

2022-05-28T17:20

2022-05-28T20:01

в мире

ереван

турция

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СТЕПАНАКЕРТ, 28 мая - РИА Новости. Протестное шествие оппозиции началось в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, люди идут к центру города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие стартовало от Церкви Святого Акопа в районе 17.30 по Еревану (16.30 по мск) и двинулось в сторону центра города - к администрации президента республики.У участников шествия много транспарантов, в том числе на русском и английском языках - люди возмущаются действиями Турции и Азербайджана.Всего в Степанакерте живёт чуть меньше 60 тысяч человек, в митинге участвуют сотни человек. Среди них - ветераны войны в Карабахе в 2020-м году, молодёжь, местные депутаты и даже священники.

ереван

турция

азербайджан

нагорный карабах

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Шествие оппозиции в центре Степанакерта Протестное шествие оппозиции началось в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, люди идут к центру города. Шествие стартовало от Церкви Святого Акопа в районе 17.30 по Еревану (16.30 по мск) и двинулось в сторону центра города – к администрации президента республики. 2022-05-28T17:20 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ереван, турция, азербайджан, нагорный карабах, видео