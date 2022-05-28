https://ria.ru/20220528/stepanakert-1791436460.html
Протестное шествие началось в столице Нагорного Карабаха Степанакерте
Протестное шествие началось в столице Нагорного Карабаха Степанакерте - РИА Новости, 28.05.2022
Протестное шествие началось в столице Нагорного Карабаха Степанакерте
Протестное шествие оппозиции началось в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, люди идут к центру города, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:20
2022-05-28T17:20
2022-05-28T20:01
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ереван
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азербайджан
нагорный карабах
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СТЕПАНАКЕРТ, 28 мая - РИА Новости. Протестное шествие оппозиции началось в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, люди идут к центру города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие стартовало от Церкви Святого Акопа в районе 17.30 по Еревану (16.30 по мск) и двинулось в сторону центра города - к администрации президента республики.У участников шествия много транспарантов, в том числе на русском и английском языках - люди возмущаются действиями Турции и Азербайджана.Всего в Степанакерте живёт чуть меньше 60 тысяч человек, в митинге участвуют сотни человек. Среди них - ветераны войны в Карабахе в 2020-м году, молодёжь, местные депутаты и даже священники.
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РИА Новости
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Шествие оппозиции в центре Степанакерта
Протестное шествие оппозиции началось в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, люди идут к центру города. Шествие стартовало от Церкви Святого Акопа в районе 17.30 по Еревану (16.30 по мск) и двинулось в сторону центра города – к администрации президента республики.
2022-05-28T17:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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в мире, ереван, турция, азербайджан, нагорный карабах, видео
Протестное шествие началось в столице Нагорного Карабаха Степанакерте
СТЕПАНАКЕРТ, 28 мая - РИА Новости. Протестное шествие оппозиции началось в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, люди идут к центру города, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
2022-05-28T17:20
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PT0M56S
17:20 28.05.2022 (обновлено: 20:01 28.05.2022)
Протестное шествие началось в столице Нагорного Карабаха Степанакерте
Оппозиция в Степанакерте возмущена действиями Турции и Азербайджана