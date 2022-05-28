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Сеульское метро вернется к допандемийному режиму работы - РИА Новости, 28.05.2022
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Сеульское метро вернется к допандемийному режиму работы
Сеульское метро вернется к допандемийному режиму работы - РИА Новости, 28.05.2022
Сеульское метро вернется к допандемийному режиму работы
Метро столицы Южной Кореи Сеула со следующего месяца продлит часы работы и вернет ночные поезда, курсирование которых было прекращено с начала пандемии... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T23:33
2022-05-28T23:33
сеул
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СЕУЛ, 28 мая – РИА Новости. Метро столицы Южной Кореи Сеула со следующего месяца продлит часы работы и вернет ночные поезда, курсирование которых было прекращено с начала пандемии COVID-19, передает агентство Рёнхап.По данным агентства, профсоюз сеульского метрополитена достиг соглашения с городским правительством Сеула о возобновлении работы общественного транспорта после полуночи. Произошло это два года спустя после того, как часы работы метро были сокращены из-за пандемии COVID-19. Ночное обслуживание метро было приостановлено с 1 апреля 2020 года.Начиная с июня, метро снова будет функционировать до часа ночи по будням, точные даты будут разниться в зависимости от линии метро. Линии 2 и 6-8 начнут расширенное ночное обслуживание с начала июня, в то время как линии 1, 3 и 4, как ожидается, возобновят ночную работу где-то в августе. Изменение расписания для линии 5 будет подтверждено позже.Изменения пока не касаются выходных и праздничных дней.
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сеул
23:33 28.05.2022
 
Сеульское метро вернется к допандемийному режиму работы

Агентство Ренхап: сеульское метро вернется к допандемийному режиму работы

© AP Photo / Ahn Young-joonЖенщины в защитных масках проходят мимо зеркал у станции метро в Сеуле
Женщины в защитных масках проходят мимо зеркал у станции метро в Сеуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Женщины в защитных масках проходят мимо зеркал у станции метро в Сеуле . Архивное фото
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СЕУЛ, 28 мая – РИА Новости. Метро столицы Южной Кореи Сеула со следующего месяца продлит часы работы и вернет ночные поезда, курсирование которых было прекращено с начала пандемии COVID-19, передает агентство Рёнхап.
По данным агентства, профсоюз сеульского метрополитена достиг соглашения с городским правительством Сеула о возобновлении работы общественного транспорта после полуночи. Произошло это два года спустя после того, как часы работы метро были сокращены из-за пандемии COVID-19. Ночное обслуживание метро было приостановлено с 1 апреля 2020 года.
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Начиная с июня, метро снова будет функционировать до часа ночи по будням, точные даты будут разниться в зависимости от линии метро. Линии 2 и 6-8 начнут расширенное ночное обслуживание с начала июня, в то время как линии 1, 3 и 4, как ожидается, возобновят ночную работу где-то в августе. Изменение расписания для линии 5 будет подтверждено позже.
Изменения пока не касаются выходных и праздничных дней.
 
Сеул
 
 
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