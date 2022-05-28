https://ria.ru/20220528/seul-1791481133.html

Сеульское метро вернется к допандемийному режиму работы

Сеульское метро вернется к допандемийному режиму работы - РИА Новости, 28.05.2022

Сеульское метро вернется к допандемийному режиму работы

Метро столицы Южной Кореи Сеула со следующего месяца продлит часы работы и вернет ночные поезда, курсирование которых было прекращено с начала пандемии... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T23:33

2022-05-28T23:33

2022-05-28T23:33

сеул

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СЕУЛ, 28 мая – РИА Новости. Метро столицы Южной Кореи Сеула со следующего месяца продлит часы работы и вернет ночные поезда, курсирование которых было прекращено с начала пандемии COVID-19, передает агентство Рёнхап.По данным агентства, профсоюз сеульского метрополитена достиг соглашения с городским правительством Сеула о возобновлении работы общественного транспорта после полуночи. Произошло это два года спустя после того, как часы работы метро были сокращены из-за пандемии COVID-19. Ночное обслуживание метро было приостановлено с 1 апреля 2020 года.Начиная с июня, метро снова будет функционировать до часа ночи по будням, точные даты будут разниться в зависимости от линии метро. Линии 2 и 6-8 начнут расширенное ночное обслуживание с начала июня, в то время как линии 1, 3 и 4, как ожидается, возобновят ночную работу где-то в августе. Изменение расписания для линии 5 будет подтверждено позже.Изменения пока не касаются выходных и праздничных дней.

https://ria.ru/20220228/oae-1775528018.html

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