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Москва адекватно ответит на поставку ракет США Киеву, заявил сенатор - РИА Новости, 28.05.2022
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Москва адекватно ответит на поставку ракет США Киеву, заявил сенатор
Москва адекватно ответит на поставку ракет США Киеву, заявил сенатор - РИА Новости, 28.05.2022
Москва адекватно ответит на поставку ракет США Киеву, заявил сенатор
Поставки США на Украину дальнобойного вооружения ведут к эскалации, если эти ракеты достигнут российских городов, РФ даст адекватный ответ, заявил РИА Новости в РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:03
2022-05-28T14:03
в мире
россия
сша
украина
нато
сергей лавров
сергей цеков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Поставки США на Украину дальнобойного вооружения ведут к эскалации, если эти ракеты достигнут российских городов, РФ даст адекватный ответ, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.США одобрили поставки Киеву РСЗО, способных бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины", пишет WSJ. Также в новый пакет помощи войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси."Если эти ракеты могут достигать российские города, это может привести к адекватному ответу (со стороны) России", - сказал политик.Он отметил, что поставки США вооружения на Украину ведёт к эскалации, продолжению кризиса, вместо того, "чтобы вести мирные переговоры"."Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ", - считает законодатель.Цеков также подчеркнул, что от действий Вашингтона в конечном итоге страдают европейцы. "То, что США задумали, оно не только против России, но и против Европы", - сказал сенатор.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220528/vooruzheniya-1791357779.html
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россия
сша
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в мире, россия, сша, украина, нато, сергей лавров, сергей цеков, республика крым
14:03 28.05.2022
 
Москва адекватно ответит на поставку ракет США Киеву, заявил сенатор

Сенатор Цеков: Москва ответит, если поставляемые Киеву ракеты достигнут городов России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСенатор от Республики Крым Сергей Цеков
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Поставки США на Украину дальнобойного вооружения ведут к эскалации, если эти ракеты достигнут российских городов, РФ даст адекватный ответ, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
США одобрили поставки Киеву РСЗО, способных бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины", пишет WSJ. Также в новый пакет помощи войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.
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"Если эти ракеты могут достигать российские города, это может привести к адекватному ответу (со стороны) России", - сказал политик.
Он отметил, что поставки США вооружения на Украину ведёт к эскалации, продолжению кризиса, вместо того, "чтобы вести мирные переговоры".
"Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ", - считает законодатель.
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Цеков также подчеркнул, что от действий Вашингтона в конечном итоге страдают европейцы. "То, что США задумали, оно не только против России, но и против Европы", - сказал сенатор.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
В миреРоссияСШАУкраинаНАТОСергей ЛавровСергей ЦековРеспублика Крым
 
 
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