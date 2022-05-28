https://ria.ru/20220528/protest-1791472255.html

Акция протеста в столице Нагорного Карабаха Степанакерте закончилась

Акция протеста в столице Нагорного Карабаха Степанакерте закончилась - РИА Новости, 28.05.2022

Акция протеста в столице Нагорного Карабаха Степанакерте закончилась

"Сплотиться в один кулак" перед шествием оппозиции в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, призывал армянский народ участвовавший в РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T21:52

2022-05-28T21:52

2022-05-28T21:52

в мире

справки

никол пашинян

армения

нагорный карабах

степанакерт

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СТЕПАНАКЕРТ, 28 мая - РИА Новости. "Сплотиться в один кулак" перед шествием оппозиции в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, призывал армянский народ участвовавший в акции священник, а участники марша, все как один, выражали недовольство политикой армянской власти; протестные шествия и митинг завершились концертом ко Дню Первой Республики с народными музыкой и танцами, передаёт корреспондент РИА Новости, посетивший акцию.Пожилой мужчина с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики спрашивает, можно ли дать комментарий по-армянски, но все же переходит на русский: "Это мероприятие посвящено освобождению армянского народа, мы хотим мира, мы хотим свободы. Мы не хотим, чтобы турки жили с нами. Мы с Россией, мы с Арменией, мы все братья". В этот момент его прерывает совсем молодой человек и кричит: "Слава Армении, слава России!".Пожилой участник акции продолжает: "Мы хотим, чтобы был мир здесь, мы не хотим войну. Мы хотим свободы".Следующий спикер - руководитель молодёжного крыла партии "Справедливость", молодой человек с тихим голосом. С ним удалось обсудить политику: "Его партия (премьер-министра Армении Никола Пашиняна - ред.) никак на международной арене не представляет голос жителей Нагорного Карабаха. Мы категорически не согласны с внешней политикой, которая проводится Николом Пашиняном".Высказался он также и о российских миротворцах, присутствующих на территории региона: "Мы с первого дня, как миротворческий контингент был развернут, с первого дня говорили, что благодарны военно-политическому руководству России. Сегодня мы все понимаем, что главным гарантом безопасности жителей Нагорного Карабаха является российский миротворческий контингент со своей миротворческой миссией. И мы полностью поддерживаем, в геополитическом контексте внешнюю политику Российской Федерации, я имею в виду конфликт Запада и России и специальную военную операцию на Украине".Перед началом шествия от Церкви Святого Акопа участникам акции прочитал проповедь армянский священник - их было несколько в рядах участников акции. С одним из них корреспонденту агентства удалось поговорить, он был краток, в ответ на вопрос о том, зачем он пришёл на шествие, священник ответил: "Чтобы победить". На уточняющий вопрос о том, что он под этим понимает, священнослужитель ответил: "Всё". И потом добавил: "Здесь все сказано. Чтобы мы победили. И внутри Армении, и за пределами. Я верю, мы победим". На вопрос о том, хочет ли он, чтобы в Армении сменилась власть, священник ответил: "И этого тоже". И опять добавил: "Чтобы наш армянский народ сплотился в один кулак, и все".Шествие, после недолгих приготовлений и после того, как его участники собрались, направилось к центру города - от церкви до Площади Возрождения, где находится администрация президента, около двух километров. Участники митинга прошли их, сопровождаемые автомобилем с музыкой и полицией. В отличие от митингов в Ереване, в Степанакерте у митингующих было много транспарантов, в том числе с надписями на английском и русском языках: "Арцах - это Армения", "Международное сообщество поддерживает бакинского диктатора и военного преступника" ("международному сообществу" доставалось и на других плакатах), "Turkey must pay, Turkey will pay".Прохожие приветствовали колонну, доставая флаги Карабаха и присоединяясь к акции. Создалось ощущение, что часть участников акции решила схитрить и сократить себе расстояние: пойти не от церкви, а присоединиться к шествию позже.По пути, как и в Ереване, участники акции устроили танцы - напротив гостиницы "Европа" около 30 молодых людей станцевали один из армянских народных танцев под музыку из колонок, расположенных на входе в гостиницу.В итоге акция собралась на Площади Возрождения, почти полностью заполнив её - участники акции слились с людьми, которые пришли на площадь посмотреть концерт ко Дню Первой Республики. В результате после прошедшего митинга, где выступали карабахские политики, на площади начался военно-патриотический концерт, но площадь все ещё заполнена людьми - но уже не участниками митинга, а зрителями праздника (первые после выступления политиков легко превратились во вторых). На концерте играет национальная музыка и устроено световое шоу - столица Степанакерта празднует день провозглашения независимости.

https://ria.ru/20220527/sotrudnichestvo-1791163596.html

https://ria.ru/20220528/agressiya-1791416672.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/nkr-1774260869.html

армения

нагорный карабах

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Евгения Нефедова

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Шествие оппозиции в центре Степанакерта Протестное шествие оппозиции началось в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, люди идут к центру города. Шествие стартовало от Церкви Святого Акопа в районе 17.30 по Еревану (16.30 по мск) и двинулось в сторону центра города – к администрации президента республики. 2022-05-28T21:52 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, никол пашинян, армения, нагорный карабах, степанакерт