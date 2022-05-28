https://ria.ru/20220528/poroshenko-1791411545.html
Порошенко второй раз за сутки пытался покинуть Украину, сообщили СМИ
Порошенко второй раз за сутки пытался покинуть Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2022
Порошенко второй раз за сутки пытался покинуть Украину, сообщили СМИ
Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз пытается выехать с Украины в том же пункте пропуска, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram со... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:17
2022-05-28T14:17
2022-05-28T16:03
в мире
петр порошенко
ирина геращенко
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польша
европейская солидарность
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз пытается выехать с Украины в том же пункте пропуска, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram со ссылкой на источники."Экс-президент Петр Порошенко предпринял сегодня попытку второй раз выехать с Украины, причем в том же пункте пропуска (Рава-Русская)", — отмечается там. Как отметил собеседник издания, Порошенко "выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными".Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская".Депутат партии бывшего главы государства "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что Порошенко должен был принять участие в ряде международных мероприятий в качестве народного депутата и действительно пытался выехать из страны, однако украинские пограничники его не пропустили.При этом ранее сам экс-президент Украины написал в Facebook*, что находится во Львове, куда из-за границы доставляют пикапы, бронежилеты, дроны и иное военное оборудование, которое затем экс-президент помогает передать военным.На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.В январе Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.Ранее в мае Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что эти показания не соответствуют действительности.Самого Медведчука задержали в апреле по поручению Владимира Зеленского. Его обвиняют в госизмене и содействии терроризму. Арестованный политик и его супруга обращались к российским властям с просьбой обменять его на украинских военнопленных. В Москве эту идею отвергли.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, петр порошенко, ирина геращенко, украина, польша, европейская солидарность
14:17 28.05.2022 (обновлено: 16:03 28.05.2022)
Порошенко второй раз за сутки пытался покинуть Украину, сообщили СМИ
Экс-президент Украины Петр Порошенко во второй раз пытался выехать в Польшу
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз пытается выехать с Украины в том же пункте пропуска, сообщает
украинское издание "Страна.ua" в Telegram со ссылкой на источники.
"Экс-президент Петр Порошенко
предпринял сегодня попытку второй раз выехать с Украины
, причем в том же пункте пропуска (Рава-Русская)", — отмечается там.
Как отметил собеседник издания, Порошенко "выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными".
Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу
через пограничный пункт "Рава-Русская".
Депутат партии бывшего главы государства "Европейская солидарность
" Ирина Геращенко
заявила, что Порошенко должен был принять участие в ряде международных мероприятий в качестве народного депутата и действительно пытался выехать из страны, однако украинские пограничники его не пропустили.
При этом ранее сам экс-президент Украины написал в Facebook*, что находится во Львове, куда из-за границы доставляют пикапы, бронежилеты, дроны и иное военное оборудование, которое затем экс-президент помогает передать военным.
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
В январе Печерский районный суд Киева
отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
Ранее в мае Служба безопасности Украины
передала украинским телеканалам видеозапись показаний лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР
и ЛНР
по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что эти показания не соответствуют действительности.
Самого Медведчука задержали в апреле по поручению Владимира Зеленского. Его обвиняют в госизмене и содействии терроризму. Арестованный политик и его супруга обращались к российским властям с просьбой обменять его на украинских военнопленных. В Москве эту идею отвергли.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.