https://ria.ru/20220528/poroshenko-1791411545.html

Порошенко второй раз за сутки пытался покинуть Украину, сообщили СМИ

Порошенко второй раз за сутки пытался покинуть Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2022

Порошенко второй раз за сутки пытался покинуть Украину, сообщили СМИ

Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз пытается выехать с Украины в том же пункте пропуска, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram со... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:17

2022-05-28T14:17

2022-05-28T16:03

в мире

петр порошенко

ирина геращенко

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европейская солидарность

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз пытается выехать с Украины в том же пункте пропуска, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram со ссылкой на источники."Экс-президент Петр Порошенко предпринял сегодня попытку второй раз выехать с Украины, причем в том же пункте пропуска (Рава-Русская)", — отмечается там. Как отметил собеседник издания, Порошенко "выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными".Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская".Депутат партии бывшего главы государства "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что Порошенко должен был принять участие в ряде международных мероприятий в качестве народного депутата и действительно пытался выехать из страны, однако украинские пограничники его не пропустили.При этом ранее сам экс-президент Украины написал в Facebook*, что находится во Львове, куда из-за границы доставляют пикапы, бронежилеты, дроны и иное военное оборудование, которое затем экс-президент помогает передать военным.На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.В январе Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.Ранее в мае Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что эти показания не соответствуют действительности.Самого Медведчука задержали в апреле по поручению Владимира Зеленского. Его обвиняют в госизмене и содействии терроризму. Арестованный политик и его супруга обращались к российским властям с просьбой обменять его на украинских военнопленных. В Москве эту идею отвергли.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

https://ria.ru/20220525/dopros-1790616849.html

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790603525.html

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

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в мире, петр порошенко, ирина геращенко, украина, польша, европейская солидарность