https://ria.ru/20220528/pomosch-1791431850.html

Нижегородская область помогает в восстановлении Харцызска в ДНР

Нижегородская область помогает в восстановлении Харцызска в ДНР - РИА Новости, 28.05.2022

Нижегородская область помогает в восстановлении Харцызска в ДНР

Нижегородская область направила в донецкий Харцызск специалистов и технику для восстановления инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:49

2022-05-28T16:49

2022-05-28T16:49

специальная военная операция на украине

жкх

глеб никитин

сергей кириенко

владимир путин

нижегородская область

харцызск

донецкая народная республика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Нижегородская область направила в донецкий Харцызск специалистов и технику для восстановления инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Как уточнили агентству в пресс-службе, регион взял шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики.Нижегородские специалисты в первую очередь займутся ремонтом дорог и подготовкой строительных площадок. Кроме того, правительство Нижегородской области оказывает помощь администрации муниципалитета ДНР в подготовке к отопительному сезону, ремонте инженерных сетей, социальных и культурных объектов."В это непростое время мы должны и готовы помогать жителям Донбасса. Из Нижегородской области в ЛНР и ДНР регулярно отправляют гуманитарную помощь, стройматериалы. Но есть в регионе и специалисты, и необходимая техника, которые уже работают над восстановлением конкретного города. Речь идет не только о ремонте разрушенной инфраструктуры в Харцызске. Местным жителям необходимо вернуть и досуг - восстановить спортивные и культурные объекты", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220528/putin-1791419286.html

нижегородская область

харцызск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, глеб никитин, сергей кириенко, владимир путин, нижегородская область, харцызск, донецкая народная республика