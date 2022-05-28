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Нижегородская область помогает в восстановлении Харцызска в ДНР - РИА Новости, 28.05.2022
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https://ria.ru/20220528/pomosch-1791431850.html
Нижегородская область помогает в восстановлении Харцызска в ДНР
Нижегородская область помогает в восстановлении Харцызска в ДНР - РИА Новости, 28.05.2022
Нижегородская область помогает в восстановлении Харцызска в ДНР
Нижегородская область направила в донецкий Харцызск специалистов и технику для восстановления инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T16:49
2022-05-28T16:49
специальная военная операция на украине
жкх
глеб никитин
сергей кириенко
владимир путин
нижегородская область
харцызск
донецкая народная республика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Нижегородская область направила в донецкий Харцызск специалистов и технику для восстановления инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Как уточнили агентству в пресс-службе, регион взял шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики.Нижегородские специалисты в первую очередь займутся ремонтом дорог и подготовкой строительных площадок. Кроме того, правительство Нижегородской области оказывает помощь администрации муниципалитета ДНР в подготовке к отопительному сезону, ремонте инженерных сетей, социальных и культурных объектов."В это непростое время мы должны и готовы помогать жителям Донбасса. Из Нижегородской области в ЛНР и ДНР регулярно отправляют гуманитарную помощь, стройматериалы. Но есть в регионе и специалисты, и необходимая техника, которые уже работают над восстановлением конкретного города. Речь идет не только о ремонте разрушенной инфраструктуры в Харцызске. Местным жителям необходимо вернуть и досуг - восстановить спортивные и культурные объекты", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220528/putin-1791419286.html
нижегородская область
харцызск
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жкх, глеб никитин, сергей кириенко, владимир путин, нижегородская область, харцызск, донецкая народная республика
16:49 28.05.2022
 
Нижегородская область помогает в восстановлении Харцызска в ДНР

Нижегородская область направила в Харцызск технику для восстановления инфраструктуры

© @nm_dnr/TelegramДома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ. Кадр видео
Дома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ. Кадр видео
© @nm_dnr/Telegram
Дома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ. Кадр видео. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Нижегородская область направила в донецкий Харцызск специалистов и технику для восстановления инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Как уточнили агентству в пресс-службе, регион взял шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики.
"Из Нижегородской области в город Харцызск отправилась колонна со специалистами в области дорожной инфраструктуры и ЖКХ с необходимой спецтехникой для восстановления разрушенной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Нижегородские специалисты в первую очередь займутся ремонтом дорог и подготовкой строительных площадок. Кроме того, правительство Нижегородской области оказывает помощь администрации муниципалитета ДНР в подготовке к отопительному сезону, ремонте инженерных сетей, социальных и культурных объектов.
"В это непростое время мы должны и готовы помогать жителям Донбасса. Из Нижегородской области в ЛНР и ДНР регулярно отправляют гуманитарную помощь, стройматериалы. Но есть в регионе и специалисты, и необходимая техника, которые уже работают над восстановлением конкретного города. Речь идет не только о ремонте разрушенной инфраструктуры в Харцызске. Местным жителям необходимо вернуть и досуг - восстановить спортивные и культурные объекты", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХГлеб НикитинСергей КириенкоВладимир ПутинНижегородская областьХарцызскДонецкая Народная Республика
 
 
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