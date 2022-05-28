https://ria.ru/20220528/polsha-1791353681.html

В Британии испугались "ударов" России по Польше

В Британии испугались "ударов" России по Польше - РИА Новости, 28.05.2022

В Британии испугались "ударов" России по Польше

У России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия на Украину, заявил в беседе с газетой Daily Express... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T02:24

2022-05-28T02:24

2022-05-28T08:57

сергей шойгу

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

донбасс

польша

великобритания

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. У России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия на Украину, заявил в беседе с газетой Daily Express директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) Нил Мелвин.По его словам, дальнейшие поставки вооружений в зону боевых действий рискуют привести к глобальному конфликту.Собеседник издания выразил мнение, что Россия наращивает усилия для срыва поставок техники на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220524/polsha-1790386410.html

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россия

донбасс

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сергей шойгу, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, донбасс, польша, великобритания, в мире