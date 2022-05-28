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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 28.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, а также пять снарядов того же калибра и пять мин... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T06:54

2022-05-28T06:54

2022-05-28T06:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, а также пять снарядов того же калибра и пять мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/kamyshevakha-1791358107.html

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донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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в мире, владимир путин, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины