https://ria.ru/20220528/nato-1791355885.html
В Италии назвали кризис на Украине "войной" НАТО против России
В Италии назвали кризис на Украине "войной" НАТО против России - РИА Новости, 28.05.2022
В Италии назвали кризис на Украине "войной" НАТО против России
Кризисная ситуация на Украине показала, что НАТО "ведет войну" против России, заявил в эфире итальянского канала La7 журналист и историк Анджело Д'Орси. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T04:03
2022-05-28T04:03
2022-05-28T12:14
сергей шойгу
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
москва
нато
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Кризисная ситуация на Украине показала, что НАТО "ведет войну" против России, заявил в эфире итальянского канала La7 журналист и историк Анджело Д'Орси.Собеседник раскритиковал ограничительные меры Запада против Москвы, назвав их "совершенно неэффективными и неправильными".Профессор уточнил, что не считает Североатлантический альянс оборонительным блоком."НАТО — это военная организация, основанная на Североатлантическом договоре. И ведет она себя как агрессивная военная организация, и так было всегда", — считает историк.Д'Орси подчеркнул, что этот блок нарушал международное право во время конфликтов в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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сергей шойгу, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, москва, нато, в мире, италия
04:03 28.05.2022 (обновлено: 12:14 28.05.2022)
В Италии назвали кризис на Украине "войной" НАТО против России
Итальянский журналист Д'Орси: кризис на Украине оказался "войной" НАТО против России