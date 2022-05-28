Рейтинг@Mail.ru
В Италии назвали кризис на Украине "войной" НАТО против России - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/nato-1791355885.html
В Италии назвали кризис на Украине "войной" НАТО против России
В Италии назвали кризис на Украине "войной" НАТО против России - РИА Новости, 28.05.2022
В Италии назвали кризис на Украине "войной" НАТО против России
Кризисная ситуация на Украине показала, что НАТО "ведет войну" против России, заявил в эфире итальянского канала La7 журналист и историк Анджело Д'Орси. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T04:03
2022-05-28T12:14
сергей шойгу
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
москва
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Кризисная ситуация на Украине показала, что НАТО "ведет войну" против России, заявил в эфире итальянского канала La7 журналист и историк Анджело Д'Орси.Собеседник раскритиковал ограничительные меры Запада против Москвы, назвав их "совершенно неэффективными и неправильными".Профессор уточнил, что не считает Североатлантический альянс оборонительным блоком."НАТО — это военная организация, основанная на Североатлантическом договоре. И ведет она себя как агрессивная военная организация, и так было всегда", — считает историк.Д'Орси подчеркнул, что этот блок нарушал международное право во время конфликтов в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220525/nato-1790622282.html
https://ria.ru/20220523/nato-1790214567.html
украина
россия
москва
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, москва, нато, в мире, италия
04:03 28.05.2022 (обновлено: 12:14 28.05.2022)
 
В Италии назвали кризис на Украине "войной" НАТО против России

Итальянский журналист Д'Орси: кризис на Украине оказался "войной" НАТО против России

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Кризисная ситуация на Украине показала, что НАТО "ведет войну" против России, заявил в эфире итальянского канала La7 журналист и историк Анджело Д'Орси.
Собеседник раскритиковал ограничительные меры Запада против Москвы, назвав их "совершенно неэффективными и неправильными".
"Мы сами станем жертвами санкций, и уже ими стали. То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России. <…> Как бы то ни было, это война НАТО против России", — высказался Д'Орси.
Профессор уточнил, что не считает Североатлантический альянс оборонительным блоком.
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 14:35
Сербия получила ответ от НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном
"НАТО — это военная организация, основанная на Североатлантическом договоре. И ведет она себя как агрессивная военная организация, и так было всегда", — считает историк.
Д'Орси подчеркнул, что этот блок нарушал международное право во время конфликтов в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 16:58Специальная военная операция на Украине
В ГД заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
 
Сергей ШойгуСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияМоскваНАТОВ миреИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала