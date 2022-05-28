https://ria.ru/20220528/lager-1791446736.html
В Сочи откроют новый детский лагерь для школьников
В Сочи откроют новый детский лагерь для школьников - РИА Новости, 28.05.2022
В Сочи откроют новый детский лагерь для школьников
Новый детский лагерь для учащихся сочинских школ разместят на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости директор департамента строительства... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T18:21
2022-05-28T18:21
2022-05-28T18:22
общество
ольга медведева
сочи
дети
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СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Новый детский лагерь для учащихся сочинских школ разместят на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости директор департамента строительства администрации Сочи Александр Евсюков.Ранее сообщалось, что на фоне высокого роста населения, власти Сочи приступили к строительству новой крупной школы, рассчитанной на 800 мест, включающей в себя летний лагерь. По словам директора Управления по образованию и науке администрации Сочи Ольги Медведевой объект создадут на месте бывшего сочинского детского лагеря "Ласточка", в одном из восьми корпусов нового образовательного учреждения."Площадь лагеря составит 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал Евсюков.Кроме того, как добавила Медведева, в распоряжении лагеря будут два спортивных зала, необходимая для круглосуточного пребывания детей инфраструктура, оборудованный пляж.
https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга медведева, сочи, дети
18:21 28.05.2022 (обновлено: 18:22 28.05.2022)
В Сочи откроют новый детский лагерь для школьников
Евсюков: новый детский лагерь разместят на площади 2,5 тысячи квадратных метров
СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Новый детский лагерь для учащихся сочинских школ разместят на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости директор департамента строительства администрации Сочи Александр Евсюков.
Ранее сообщалось, что на фоне высокого роста населения, власти Сочи
приступили к строительству новой крупной школы, рассчитанной на 800 мест, включающей в себя летний лагерь. По словам директора Управления по образованию и науке администрации Сочи Ольги Медведевой
объект создадут на месте бывшего сочинского детского лагеря "Ласточка", в одном из восьми корпусов нового образовательного учреждения.
"Площадь лагеря составит 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал Евсюков.
Кроме того, как добавила Медведева, в распоряжении лагеря будут два спортивных зала, необходимая для круглосуточного пребывания детей инфраструктура, оборудованный пляж.