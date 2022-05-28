https://ria.ru/20220528/lager-1791446736.html

В Сочи откроют новый детский лагерь для школьников

В Сочи откроют новый детский лагерь для школьников - РИА Новости, 28.05.2022

В Сочи откроют новый детский лагерь для школьников

Новый детский лагерь для учащихся сочинских школ разместят на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости директор департамента строительства... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T18:21

2022-05-28T18:21

2022-05-28T18:22

общество

ольга медведева

сочи

дети

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СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Новый детский лагерь для учащихся сочинских школ разместят на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости директор департамента строительства администрации Сочи Александр Евсюков.Ранее сообщалось, что на фоне высокого роста населения, власти Сочи приступили к строительству новой крупной школы, рассчитанной на 800 мест, включающей в себя летний лагерь. По словам директора Управления по образованию и науке администрации Сочи Ольги Медведевой объект создадут на месте бывшего сочинского детского лагеря "Ласточка", в одном из восьми корпусов нового образовательного учреждения."Площадь лагеря составит 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал Евсюков.Кроме того, как добавила Медведева, в распоряжении лагеря будут два спортивных зала, необходимая для круглосуточного пребывания детей инфраструктура, оборудованный пляж.

https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html

сочи

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, ольга медведева, сочи, дети