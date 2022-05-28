https://ria.ru/20220528/koreya-1791482846.html

Досрочная явка на местных выборах в Южной Корее составила рекордные 20,62%

Досрочная явка на местных выборах в Южной Корее составила рекордные 20,62% - РИА Новости, 28.05.2022

Досрочная явка на местных выборах в Южной Корее составила рекордные 20,62%

Явка на досрочном голосовании на местных выборах в Южной Корее составила рекордные 20,62%, следует из данных Национальной избирательной комиссии (НИК). РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T23:57

2022-05-28T23:57

2022-05-28T23:57

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СЕУЛ, 28 мая – РИА Новости. Явка на досрочном голосовании на местных выборах в Южной Корее составила рекордные 20,62%, следует из данных Национальной избирательной комиссии (НИК).Досрочное голосование прошло 27-28 мая, основное голосование пройдет 1 июня.По данным НИК, явка по итогам досрочного голосования составила 20,62%, что является рекордно высоким показателем для местных выборов. Более 9,13 миллиона из 44,3 миллиона избирателей страны отдали свои голоса во время досрочного голосования.Предыдущий рекорд явки был зарегистрирован на досрочном голосовании на местных выборах 2018 года и составил 20,1%.Президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су уже отдали свои голоса на этих выборах.Пациентам с COVID-19 и тем, кто находится на карантине, было разрешено участвовать в голосовании с 18.30 до 20.00 субботы, после окончания основного голосования, которое проходило оба дня с 6.00 до 18.00.В этом году на местных выборах решается, кто займет восемь постов мэров и девять постов губернаторов провинций, 226 руководящих должностей в городских, уездных и окружных советах, а также 779 мест депутатов в таких советах и 2602 в местных советах более низкого уровня.

https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html

https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html

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в мире, юн сок ель, ника