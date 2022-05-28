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Эксперт оценил, сколько времени надо ЕС для замены энергоресурсов из России - РИА Новости, 28.05.2022
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Эксперт оценил, сколько времени надо ЕС для замены энергоресурсов из России
Эксперт оценил, сколько времени надо ЕС для замены энергоресурсов из России - РИА Новости, 28.05.2022
Эксперт оценил, сколько времени надо ЕС для замены энергоресурсов из России
"Зеленая" истерия, связанная с попытками Европы отказаться от российских энергоресурсов в пользу возобновляемых и экологически чистых источников энергии,... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T08:34
2022-05-28T08:34
экономика
европа
еврокомиссия
россия
санкции
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Зеленая" истерия, связанная с попытками Европы отказаться от российских энергоресурсов в пользу возобновляемых и экологически чистых источников энергии, приведет к тому, что бюджеты западных стран станут еще более дефицитными, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков."Мы наблюдаем новый виток зеленой истерии. Денег это будет стоить колоссальных. Фактически это приведет к тому, что бюджеты западных стран, которые и без того дефицитные, станут еще более дефицитными. Можно предположить, что каким-то образом им в моменте удастся закрыть провалы в поставках энергоресурсов, но системно проблема так не решается", - считает Каленков.Эксперт утверждает, что и раньше вокруг перехода на зеленую энергетику было достаточно много популизма, но сейчас он стал особенно актуален. Власти западных стран вынуждены говорить на публику, что легко и непринужденно смогут заменить ресурсы из РФ, хотя, на самом деле, заменить в краткосрочной перспективе российский газ нечем. Чтобы успешно завершить энергетический переход, по оценкам Каленкова, понадобится 20-30 лет.Что делает ЕвропаПри этом, по оценкам Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), предоставленным агентству, европейские государства действительно предпринимают реальные шаги по увеличению поддержки возобновляемой энергетики и форсированию введения мощностей.В ассоциации рассказали, что Испания выделила новые субсидии в размере 500 миллионов евро на поддержку предприятий, работающих на ВИЭ. Франция увеличила кредиты на модернизацию систем отопления за счет возобновляемых источников, а также нарастила субсидирование подключаемых к биогазовым установкам домохозяйств. Германия активировала пакет мер, способствующих ускоренному переходу на ВИЭ, и установила правило, согласно которому с 1 января 2024 года каждая новая единица отопления должна на 65% обеспечиваться за счет возобновляемой энергии.Тем не менее в АРВЭ согласны с оценкой Каленкова - замена российских углеводородов на зеленую энергетику может быть долгой и дорогой. "Несмотря на усилия Евросоюза, заменить российские углеводороды вряд ли удастся: для этого потребуется не менее 10 лет и более 2,5 триллиона евро прямых инвестиций," - говорят в ассоциации.Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.
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экономика, европа, еврокомиссия, россия, санкции
08:34 28.05.2022
 
Эксперт оценил, сколько времени надо ЕС для замены энергоресурсов из России

Эксперт Каленков: ЕС понадобится 20-30 лет для замены нефти и газа из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Зеленая" истерия, связанная с попытками Европы отказаться от российских энергоресурсов в пользу возобновляемых и экологически чистых источников энергии, приведет к тому, что бюджеты западных стран станут еще более дефицитными, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков.
"Мы наблюдаем новый виток зеленой истерии. Денег это будет стоить колоссальных. Фактически это приведет к тому, что бюджеты западных стран, которые и без того дефицитные, станут еще более дефицитными. Можно предположить, что каким-то образом им в моменте удастся закрыть провалы в поставках энергоресурсов, но системно проблема так не решается", - считает Каленков.
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Эксперт утверждает, что и раньше вокруг перехода на зеленую энергетику было достаточно много популизма, но сейчас он стал особенно актуален. Власти западных стран вынуждены говорить на публику, что легко и непринужденно смогут заменить ресурсы из РФ, хотя, на самом деле, заменить в краткосрочной перспективе российский газ нечем. Чтобы успешно завершить энергетический переход, по оценкам Каленкова, понадобится 20-30 лет.

Что делает Европа

При этом, по оценкам Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), предоставленным агентству, европейские государства действительно предпринимают реальные шаги по увеличению поддержки возобновляемой энергетики и форсированию введения мощностей.
В ассоциации рассказали, что Испания выделила новые субсидии в размере 500 миллионов евро на поддержку предприятий, работающих на ВИЭ. Франция увеличила кредиты на модернизацию систем отопления за счет возобновляемых источников, а также нарастила субсидирование подключаемых к биогазовым установкам домохозяйств. Германия активировала пакет мер, способствующих ускоренному переходу на ВИЭ, и установила правило, согласно которому с 1 января 2024 года каждая новая единица отопления должна на 65% обеспечиваться за счет возобновляемой энергии.
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Тем не менее в АРВЭ согласны с оценкой Каленкова - замена российских углеводородов на зеленую энергетику может быть долгой и дорогой. "Несмотря на усилия Евросоюза, заменить российские углеводороды вряд ли удастся: для этого потребуется не менее 10 лет и более 2,5 триллиона евро прямых инвестиций," - говорят в ассоциации.
Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.
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