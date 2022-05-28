https://ria.ru/20220528/energetika-1791362785.html

Эксперт оценил, сколько времени надо ЕС для замены энергоресурсов из России

Эксперт оценил, сколько времени надо ЕС для замены энергоресурсов из России - РИА Новости, 28.05.2022

Эксперт оценил, сколько времени надо ЕС для замены энергоресурсов из России

"Зеленая" истерия, связанная с попытками Европы отказаться от российских энергоресурсов в пользу возобновляемых и экологически чистых источников энергии,... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T08:34

2022-05-28T08:34

2022-05-28T08:34

экономика

европа

еврокомиссия

россия

санкции

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Зеленая" истерия, связанная с попытками Европы отказаться от российских энергоресурсов в пользу возобновляемых и экологически чистых источников энергии, приведет к тому, что бюджеты западных стран станут еще более дефицитными, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков."Мы наблюдаем новый виток зеленой истерии. Денег это будет стоить колоссальных. Фактически это приведет к тому, что бюджеты западных стран, которые и без того дефицитные, станут еще более дефицитными. Можно предположить, что каким-то образом им в моменте удастся закрыть провалы в поставках энергоресурсов, но системно проблема так не решается", - считает Каленков.Эксперт утверждает, что и раньше вокруг перехода на зеленую энергетику было достаточно много популизма, но сейчас он стал особенно актуален. Власти западных стран вынуждены говорить на публику, что легко и непринужденно смогут заменить ресурсы из РФ, хотя, на самом деле, заменить в краткосрочной перспективе российский газ нечем. Чтобы успешно завершить энергетический переход, по оценкам Каленкова, понадобится 20-30 лет.Что делает ЕвропаПри этом, по оценкам Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), предоставленным агентству, европейские государства действительно предпринимают реальные шаги по увеличению поддержки возобновляемой энергетики и форсированию введения мощностей.В ассоциации рассказали, что Испания выделила новые субсидии в размере 500 миллионов евро на поддержку предприятий, работающих на ВИЭ. Франция увеличила кредиты на модернизацию систем отопления за счет возобновляемых источников, а также нарастила субсидирование подключаемых к биогазовым установкам домохозяйств. Германия активировала пакет мер, способствующих ускоренному переходу на ВИЭ, и установила правило, согласно которому с 1 января 2024 года каждая новая единица отопления должна на 65% обеспечиваться за счет возобновляемой энергии.Тем не менее в АРВЭ согласны с оценкой Каленкова - замена российских углеводородов на зеленую энергетику может быть долгой и дорогой. "Несмотря на усилия Евросоюза, заменить российские углеводороды вряд ли удастся: для этого потребуется не менее 10 лет и более 2,5 триллиона евро прямых инвестиций," - говорят в ассоциации.Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, еврокомиссия, россия, санкции