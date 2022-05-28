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Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.05.2022
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Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе применив РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T21:59
2022-05-28T21:59
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
донецк (днр)
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе применив РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По информации представительства, опубликованной в Telegram-канале, обстрелам, которые были зафиксированы в промежутке между 20.15 и 21.05 (совпадает с мск), подверглись Зайцево (южное), Ясиноватая, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Представительство сообщает, что по населенным пунктам были выпущены в общей сложности восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 12 ракет из РСЗО "Град", а также восемь мин калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
ясиноватая
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, донецк (днр), ясиноватая
21:59 28.05.2022
 
Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР

СЦКК: украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе применив РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации представительства, опубликованной в Telegram-канале, обстрелам, которые были зафиксированы в промежутке между 20.15 и 21.05 (совпадает с мск), подверглись Зайцево (южное), Ясиноватая, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Представительство сообщает, что по населенным пунктам были выпущены в общей сложности восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 12 ракет из РСЗО "Град", а также восемь мин калибром 120 миллиметров.
Женщина на митинге в Тулузе, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 08:00
…И украинизация всей Европы!
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 08:00
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Ясиноватая
 
 
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