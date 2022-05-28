Российские саперы обезвредили в ДНР и ЛНР 11 тысяч взрывоопасных предметов
Мизинцев: российские саперы обезвредили в ДНР и ЛНР 11 тысяч взрывоопасных предметов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер ВС РФ во время работ по восстановлению гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала
Сапер ВС РФ во время работ по восстановлению гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Саперы РФ обезвредили в ДНР и ЛНР более 11 тысяч взрывоопасных предметов, только сегодня более 350, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2 328,1 га (в том числе за сутки – 166,58 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 11 311 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 352",- сказал Мизинцев.
Вчера, 08:00…И украинизация всей Европы!
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.