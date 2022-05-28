Азербайджан опроверг сообщение Еревана о ранении армянского солдата
Минобороны Азербайджана опровергло сообщение Еревана о ранении армянского солдата
Армянский военнослужащий. Архивное фото
БАКУ, 28 мая – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение армянской стороны о ранении военнослужащего ВС Армении в результате обстрела с азербайджанской стороны на границе.
Министерство обороны Армении сообщило в субботу о ранении военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. Согласно сообщению, примерно в 10.40 (09.40 мск) 28 мая азербайджанские подразделения обстреляли из стрелкового оружия различного калибра, в том числе снайперских винтовок армянские позиции, дислоцированные на юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы рядовой Давид Варданян.
"Очередное сообщение дезинформационного характера, распространившееся в армянской прессе, о ранении военнослужащего противоположной стороны Давида Варданяна в результате огня, якобы открытого подразделениями нашей армии на азербайджано-армянской государственной границе, является ложным и не отражает действительность", - говорится в публикации ведомства в Facebook *(запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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