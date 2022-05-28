https://ria.ru/20220528/arktika-1791447875.html

Второй этап проекта "Чистая Арктика" стартовал в Мурманской области

Второй этап проекта "Чистая Арктика" стартовал в Мурманской области - РИА Новости, 28.05.2022

Второй этап проекта "Чистая Арктика" стартовал в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в субботу дал старт второму этапу федерального проекта "Чистая Арктика", который начался именно в Кольском Заполярье... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T18:29

2022-05-28T18:29

2022-05-28T18:29

мурманская область

общество

жкх

руслан губайдуллин

мурманская область

кандалакша

кировск

совет федерации рф

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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в субботу дал старт второму этапу федерального проекта "Чистая Арктика", который начался именно в Кольском Заполярье с акции "Океан чистоты", сообщило министерство информационной политики региона.Волонтёры очистили прибрежные территории водоёмов Мурманска, Кандалакши и Кировска. За несколько часов они собрали 12 тонн мусора. Губернатор Мурманской области отметил, что уборка в арктических регионах – это значимый федеральный проект, а в Мурманской области он по-своему уникален.По его словам, семейное, корпоративное и индивидуальное волонтёрство, экологическое просвещение и воспитание стали неотъемлемой частью нашей жизни. Власти отмечают, что производства в Мурманской области постоянно ведут работу по снижению экологического вреда, а кроме того, в регионе активно развивается зелёная энергетика. "Мы живём и работаем в Арктике, это наш дом, и в наших силах сделать его лучше и навести порядок", – подчеркнул глава региона.Он также обратился со словами приветствия и благодарности за участие к активистам Кировска и Кандалакши, где прошла уборка озера Верхнего и Монастырского наволока. Как отметила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, развитие арктического региона остаётся приоритетной задачей правительства.Как прокомментировал ход уборки председатель правления АНО "Чистая Арктика" Руслан Губайдуллин, в Арктике скопилось большое количество отходов, среди них корабли, бытовой мусор. На побережье арктических водоёмов волонтёры обнаруживают не только находки времен середины прошлого века, но и современные экземпляры. Губайдуллин подчеркнул, что важно не только очищать, но и не создавать скопление мусора, и призвал всех северян стремиться с экологичному поведению."Чистая Арктика" — это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. "Чистая Арктика" стала площадкой, объединившей общественные и волонтёрские организации, учёных, глав регионов и бизнес. Партнёрами проекта выступают ГМК "Норильский никель", ОАО "РЖД", "ФосАгро", компания "Орион" и др.

https://ria.ru/20220528/issledovaniya-1791354485.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жкх, руслан губайдуллин, мурманская область, кандалакша, кировск, совет федерации рф, гмк "норильский никель", ржд