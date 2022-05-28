Второй этап проекта "Чистая Арктика" стартовал в Мурманской области
Губернатор Мурманской области дал старт второму этапу проекта "Чистая Арктика"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБелая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море. Архивное фото
МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в субботу дал старт второму этапу федерального проекта "Чистая Арктика", который начался именно в Кольском Заполярье с акции "Океан чистоты", сообщило министерство информационной политики региона.
Волонтёры очистили прибрежные территории водоёмов Мурманска, Кандалакши и Кировска. За несколько часов они собрали 12 тонн мусора. Губернатор Мурманской области отметил, что уборка в арктических регионах – это значимый федеральный проект, а в Мурманской области он по-своему уникален.
"Особенно почетно, что "Чистая Арктика" начинается сегодня с Мурманской области в день её образования. По-настоящему ценно то, что всё больше людей от мала до велика стараются сделать чище нашу природу. Благодаря активности неравнодушных северян очищаются тундра, побережья водоёмов, территории населённых пунктов", - сказал Чибис.
По его словам, семейное, корпоративное и индивидуальное волонтёрство, экологическое просвещение и воспитание стали неотъемлемой частью нашей жизни. Власти отмечают, что производства в Мурманской области постоянно ведут работу по снижению экологического вреда, а кроме того, в регионе активно развивается зелёная энергетика. "Мы живём и работаем в Арктике, это наш дом, и в наших силах сделать его лучше и навести порядок", – подчеркнул глава региона.
Он также обратился со словами приветствия и благодарности за участие к активистам Кировска и Кандалакши, где прошла уборка озера Верхнего и Монастырского наволока. Как отметила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, развитие арктического региона остаётся приоритетной задачей правительства.
"Участие в акции принимают не только волонтёры, но и сотрудники крупных предприятий, работники бюджетной сферы, студенты. Этот проект трогает за душу всех. Такое вовлечение необходимо, чтобы сделать нашу страну чище и передать её потомкам", – подчеркнула Зленко.
Как прокомментировал ход уборки председатель правления АНО "Чистая Арктика" Руслан Губайдуллин, в Арктике скопилось большое количество отходов, среди них корабли, бытовой мусор. На побережье арктических водоёмов волонтёры обнаруживают не только находки времен середины прошлого века, но и современные экземпляры. Губайдуллин подчеркнул, что важно не только очищать, но и не создавать скопление мусора, и призвал всех северян стремиться с экологичному поведению.
"Чистая Арктика" — это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. "Чистая Арктика" стала площадкой, объединившей общественные и волонтёрские организации, учёных, глав регионов и бизнес. Партнёрами проекта выступают ГМК "Норильский никель", ОАО "РЖД", "ФосАгро", компания "Орион" и др.