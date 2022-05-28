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России не страшны новые антироссийские альянсы, заявил депутат Шеремет

России не страшны новые антироссийские альянсы, заявил депутат Шеремет - РИА Новости, 28.05.2022

России не страшны новые антироссийские альянсы, заявил депутат Шеремет

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию СМИ о планах Лондона по созданию антироссийской коалиции, заявил, что России не... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T07:41

2022-05-28T07:41

2022-05-28T07:41

борис джонсон

владимир зеленский

россия

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украина

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михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию СМИ о планах Лондона по созданию антироссийской коалиции, заявил, что России не страшны создаваемые против нее военные альянсы.Газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщала о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию.По его словам, Россия способна справиться с любыми врагами."Все их попытки устроить козни России обречены на провал. Наших противников ждет неминуемый позор и забвение", — подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

россия

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борис джонсон, владимир зеленский, россия, великобритания, украина, в мире, михаил шеремет, симферополь