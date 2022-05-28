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России не страшны новые антироссийские альянсы, заявил депутат Шеремет - РИА Новости, 28.05.2022
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России не страшны новые антироссийские альянсы, заявил депутат Шеремет
России не страшны новые антироссийские альянсы, заявил депутат Шеремет - РИА Новости, 28.05.2022
России не страшны новые антироссийские альянсы, заявил депутат Шеремет
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию СМИ о планах Лондона по созданию антироссийской коалиции, заявил, что России не... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T07:41
2022-05-28T07:41
борис джонсон
владимир зеленский
россия
великобритания
украина
в мире
михаил шеремет
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию СМИ о планах Лондона по созданию антироссийской коалиции, заявил, что России не страшны создаваемые против нее военные альянсы.Газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщала о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию.По его словам, Россия способна справиться с любыми врагами."Все их попытки устроить козни России обречены на провал. Наших противников ждет неминуемый позор и забвение", — подчеркнул депутат.
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борис джонсон, владимир зеленский, россия, великобритания, украина, в мире, михаил шеремет, симферополь
07:41 28.05.2022
 
России не страшны новые антироссийские альянсы, заявил депутат Шеремет

Депутат от Крыма Шеремет: России не страшны создаваемые против нее военные альянсы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию СМИ о планах Лондона по созданию антироссийской коалиции, заявил, что России не страшны создаваемые против нее военные альянсы.
Газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщала о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России. Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию.

"Пусть Джонсон оставит свои страшилки при себе. России не страшны никакие новые военные альянсы. Мы никогда никого не боялись. Великобритания уже неоднократно входила в различные блоки против нашей страны, но в итоге всегда оставалась у разбитого корыта. Россию еще никому не удалось поставить на колени и не удастся", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Россия способна справиться с любыми врагами.
"Все их попытки устроить козни России обречены на провал. Наших противников ждет неминуемый позор и забвение", — подчеркнул депутат.
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Борис ДжонсонВладимир ЗеленскийРоссияВеликобританияУкраинаВ миреМихаил ШереметСимферополь
 
 
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