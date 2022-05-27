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Высший Евразийский экономический совет

Высший Евразийский экономический совет - РИА Новости, 27.05.2022

Высший Евразийский экономический совет

Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:19

2022-05-27T00:19

2022-05-27T00:19

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Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав совета входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов (в соответствии с законодательством своего государства) Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Международное интеграционное экономическое объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно ведет свою работу с 1 января 2015 года. Согласно Договору о ЕАЭС, Высший Евразийский экономический совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Евразийского экономического союза.ВЕЭС утверждает порядок осуществления ЕАЭС международного сотрудничества, принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени союза, в том числе о заключении с ней международных договоров, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора.Высший совет утверждает состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), распределяет обязанности между членами коллегии комиссии и прекращает их полномочия.Назначает председателя коллегии ЕЭК и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий, назначает по представлению государств-членов судей Суда союза.ВЕЭС утверждает бюджет союза и определяет размеры долевых взносов государств-членов.Высший Евразийский экономический совет также определяет порядок принятия в союз новых членов и прекращения членства в союзе. В его полномочия также входит решение о предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя или статуса государства-кандидата на вступление в союз.Решения и распоряжения ВЕЭС принимаются консенсусом. Решения совета, связанные с прекращением членства государства в союзе, принимаются по принципу "консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое членство в союзе".Заседания Высшего Евразийского экономического совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности союза по инициативе любого из государств-членов или его председателя могут созываться внеочередные заседания ВЕЭС.Заседания совета проводятся под руководством председателя.В заседаниях ВЕЭС по приглашения председателя могут участвовать члены совета ЕЭК, председатель коллегии ЕЭК и иные приглашенные лица. Список участников и формат заседаний совета определяются его председателем по согласования с членами ВЕЭС.Председательство в совете осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.С 1 января 2022 года в Высшем Евразийском экономическом совете председательствует Киргизия. Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 27 мая 2022 года в Бишкеке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

армения

киргизия

белоруссия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, веэс, россия, армения, киргизия, белоруссия, казахстан