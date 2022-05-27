https://ria.ru/20220527/vaenga-1791050889.html
Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности
Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности - РИА Новости, 27.05.2022
Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности
Пользователи социальных сетей заподозрили Елену Ваенгу в беременности: такое предположение они сделали, увидев свежее фото в профиле Ольги Картунковой. Певица в РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:40
2022-05-27T10:40
2022-05-27T10:40
шоубиз
знаменитости
елена ваенга (хрулева)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи социальных сетей заподозрили Елену Ваенгу в беременности: такое предположение они сделали, увидев свежее фото в профиле Ольги Картунковой. Певица в объемном платье в характерном жесте положила руку на выступающий живот.Ваенге 45 лет: у нее уже есть один ребенок. Сына Ивана она родила в 2012 году от музыканта Романа Садырбаева.Артистка в прошлом году попала в список лучших исполнителей по опросу среди россиян: она заняла третье место, уступив Полине Гагариной и Пелагее.
https://radiosputnik.ria.ru/20220526/guf-1790804851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, елена ваенга (хрулева), шоу-бизнес
Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности
Пользователи Сети заподозрили 45-летнюю Ваенгу в беременности