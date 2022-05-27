https://ria.ru/20220527/vaenga-1791050889.html

Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности

Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности - РИА Новости, 27.05.2022

Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности

Пользователи социальных сетей заподозрили Елену Ваенгу в беременности: такое предположение они сделали, увидев свежее фото в профиле Ольги Картунковой. Певица в РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:40

2022-05-27T10:40

2022-05-27T10:40

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елена ваенга (хрулева)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи социальных сетей заподозрили Елену Ваенгу в беременности: такое предположение они сделали, увидев свежее фото в профиле Ольги Картунковой. Певица в объемном платье в характерном жесте положила руку на выступающий живот.Ваенге 45 лет: у нее уже есть один ребенок. Сына Ивана она родила в 2012 году от музыканта Романа Садырбаева.Артистка в прошлом году попала в список лучших исполнителей по опросу среди россиян: она заняла третье место, уступив Полине Гагариной и Пелагее.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/guf-1790804851.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, елена ваенга (хрулева), шоу-бизнес