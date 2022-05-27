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Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности - РИА Новости, 27.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220527/vaenga-1791050889.html
Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности
Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности - РИА Новости, 27.05.2022
Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности
Пользователи социальных сетей заподозрили Елену Ваенгу в беременности: такое предположение они сделали, увидев свежее фото в профиле Ольги Картунковой. Певица в РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:40
2022-05-27T10:40
шоубиз
знаменитости
елена ваенга (хрулева)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи социальных сетей заподозрили Елену Ваенгу в беременности: такое предположение они сделали, увидев свежее фото в профиле Ольги Картунковой. Певица в объемном платье в характерном жесте положила руку на выступающий живот.Ваенге 45 лет: у нее уже есть один ребенок. Сына Ивана она родила в 2012 году от музыканта Романа Садырбаева.Артистка в прошлом году попала в список лучших исполнителей по опросу среди россиян: она заняла третье место, уступив Полине Гагариной и Пелагее.
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знаменитости, елена ваенга (хрулева), шоу-бизнес
10:40 27.05.2022
 
Пользователи Сети заподозрили Ваенгу в беременности

Пользователи Сети заподозрили 45-летнюю Ваенгу в беременности

© Фото из соцсети ведущей Ольги КартунковойОльга Катрункова и Елена Ваенга
Ольга Катрункова и Елена Ваенга
© Фото из соцсети ведущей Ольги Картунковой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи социальных сетей заподозрили Елену Ваенгу в беременности: такое предположение они сделали, увидев свежее фото в профиле Ольги Картунковой. Певица в объемном платье в характерном жесте положила руку на выступающий живот.

"Елена беременна?", "Ваенга в положении?", "Одним словом – звезды. Елена ждет пополнение, поздравляю", "Неужели Елена снова станет мамочкой", – написали в комментариях.

Ваенге 45 лет: у нее уже есть один ребенок. Сына Ивана она родила в 2012 году от музыканта Романа Садырбаева.
Артистка в прошлом году попала в список лучших исполнителей по опросу среди россиян: она заняла третье место, уступив Полине Гагариной и Пелагее.
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ШоубизЗнаменитостиЕлена Ваенга (Хрулева)Шоу-бизнес
 
 
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