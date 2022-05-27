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Акционеры Twitter подали в суд на Маска, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
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Акционеры Twitter подали в суд на Маска, сообщили СМИ
Акционеры Twitter подали в суд на Маска, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
Акционеры Twitter подали в суд на Маска, сообщили СМИ
Акционеры Twitter подали в суд на американского предпринимателя Илона Маска и саму компанию из-за реализации плана по приобретению соцсети, который до сих пор... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:43
2022-05-27T12:43
twitter
калифорния
в мире
илон маск
сша
технологии
соцсети
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Акционеры Twitter подали в суд на американского предпринимателя Илона Маска и саму компанию из-за реализации плана по приобретению соцсети, который до сих пор не завершен и способствует колебаниям цен на акции компании, сообщает телеканал CNBC.В поданном в среду коллективном иске акционеры Twitter утверждают, что Маск нарушил корпоративное законодательство Калифорнии и манипулировал рынком. Помимо этого в документе утверждается, что Маск нарушил законы штата, посеяв сомнения по поводу того, завершит ли он сделку после подписания контракта.Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен был препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Однако 25 апреля соцсеть объявила, что стороны все же договорились о сделке: Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию). А 13 мая уже Маск заявил о приостановке сделки: бизнесмен, по его словам, хочет убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5%. Акции Twitter на этой новости рухнули тогда на 20%.Также в документе отмечается, что жалобы Маска на боты в социальной сети являлись частью схемы, направленной на то, чтобы договорится о лучшей цене или сорвать сделку."Маск продолжал делать заявления, постить твиты и участвовать в действиях, направленных на то, чтобы вызвать сомнения в сделке и существенно снизить акции Twitter с целью создать рычаги, которые Маск надеялся использовать, чтобы либо отказаться от покупки, либо пересмотреть условия сделки", - приводит телеканал выдержку из иска.Как отмечается, согласно законодательству Калифорнии, корпорации должны исключить из голосования по любым предложениям тех членов совета директоров, которые совершили какие-либо неправомерные действия, связанные с этими предложениями.Ни Маск, ни Twitter пока не комментировали информацию по поводу иска.
https://ria.ru/20220519/musk-1789457029.html
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twitter, калифорния, в мире, илон маск, сша, технологии, соцсети
12:43 27.05.2022
 
Акционеры Twitter подали в суд на Маска, сообщили СМИ

CNBC: акционеры Twitter подали в суд на Маска за манипуляции со сделкой по покупке соцсети

© AP Photo / Mark LennihanИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Акционеры Twitter подали в суд на американского предпринимателя Илона Маска и саму компанию из-за реализации плана по приобретению соцсети, который до сих пор не завершен и способствует колебаниям цен на акции компании, сообщает телеканал CNBC.
В поданном в среду коллективном иске акционеры Twitter утверждают, что Маск нарушил корпоративное законодательство Калифорнии и манипулировал рынком. Помимо этого в документе утверждается, что Маск нарушил законы штата, посеяв сомнения по поводу того, завершит ли он сделку после подписания контракта.
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Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен был препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Однако 25 апреля соцсеть объявила, что стороны все же договорились о сделке: Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию). А 13 мая уже Маск заявил о приостановке сделки: бизнесмен, по его словам, хочет убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5%. Акции Twitter на этой новости рухнули тогда на 20%.
Также в документе отмечается, что жалобы Маска на боты в социальной сети являлись частью схемы, направленной на то, чтобы договорится о лучшей цене или сорвать сделку.
"Маск продолжал делать заявления, постить твиты и участвовать в действиях, направленных на то, чтобы вызвать сомнения в сделке и существенно снизить акции Twitter с целью создать рычаги, которые Маск надеялся использовать, чтобы либо отказаться от покупки, либо пересмотреть условия сделки", - приводит телеканал выдержку из иска.
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Как отмечается, согласно законодательству Калифорнии, корпорации должны исключить из голосования по любым предложениям тех членов совета директоров, которые совершили какие-либо неправомерные действия, связанные с этими предложениями.
Ни Маск, ни Twitter пока не комментировали информацию по поводу иска.
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